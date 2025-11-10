Mara Venier Domenica In: “A volte non riesco a vedere, scusate. Finita la puntata vado a operarmi”

Mara Venier ha aperto la puntata del 9 novembre di Domenica In con un annuncio al pubblico: “Oggi è difficile per me, chiedo scusa”. La conduttrice ha poi parlato del suo problema all’occhio: “Finita la diretta vado a fare l’intervento. A volte non riesco a vedere”.

Mara Venier è tornata a parlare del problema all'occhio di cui soffre da più di un anno. La conduttrice ha aperto l'ultima puntata di Domenica In, in onda il 9 novembre su Rai1, spiegando al pubblico di non stare del tutto bene e che, una volta finita la diretta, sarebbe andata a fare un altro intervento chirurgico.

“Oggi è difficile per me, chiedo scusa", ha esordito Mara Venier in apertura di puntata, rivolgendosi ai milioni di telespettatori che la seguono da casa. E ha poi aggiunto: "Lo dico: a volte non riesco a vedere, scusate se perdo colpi". Nel 2024 è stata colpita da un'emorragia all'occhio, che le ha causato diverse conseguenze alla vista e una maculopatia, che la porta a doversi sottoporre a interventi chirurgici circa una volta al mese, come lei stessa aveva raccontato.

"Finita la puntata vado a fare l'intervento. Lo dico perché durante la puntata potrei avere dei problemi e chiederò aiuto ai compagni", ha continuato a raccontare la conduttrice prima di iniziare a far entrare gli ospiti. La diretta è proseguita nel migliore dei modi e Venier ha potuto contare sull'appoggio di chi lavora con lei e anche (e soprattutto) del marito Nicola Carraro.

L'ex produttore le è sempre rimasto accanto, soprattutto nell'ultimo anno, quando è dovuta entrare e uscire spesso dall'ospedale per il problema all'occhio. Anche per Carraro non è stato un periodo facile ma, a sua volta, ha potuto contare sempre sul sostegno della moglie. "Le cure di mia moglie e l'aria di Roma mi hanno fatto rinascere", ha scritto lui in un recente post su Instagram, sottolineando come la vicinanza di Venier sia stata fondamentale. Carraro ha passato settimane ricoverato in ospedale e si era mostrato in sedia a rotelle in più occasioni, spiegando di aver avuto una "combinazione micidiale di ernia al disco e polmoni".