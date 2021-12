Manuel Bortuzzo in crisi dopo la puntata del GF Vip: “Mi sento fuori luogo, la mia vita è un’altra” Dopo la puntata del 20 dicembre del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è preso da un momento di sconforto e si sfoga con Lulù Selassiè. Il nuotatore si sente “fuori luogo” nel reality e crede di essere lì solo “per una cosa che mi è successa”.

Manuel Bortuzzo è preso da un momento di sconforto. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 20 dicembre, in cui ha potuto incontrare il padre, il nuotatore si sfoga con Lulù Selassiè sul suo stato d'animo. Si sente "fuori luogo" e pensa che il mondo del reality non faccia per lui: "Se sono qui è per una cosa che mi è successa, non ero destinato a questo". La principessa prova a consolarlo, standogli vicino, e a capire quali sono le ragioni del suo malessere.

Lo sfogo di Manuel dopo la diretta

Dopo la puntata, Manuel si sfoga con Lulù in camera da letto. La principessa si accorge che c'è qualcosa che non va in lui e subito glielo fa notare: "Ti vedo un pò stranito". Il nuotatore le racconta il suo stato d'animo, i dubbi e il suo sentirsi "fuori luogo" nel mondo del reality, di cui ormai fa parte da quasi quattro mesi: "Mi sento fuori luogo. So che posso dare tanto, ma fino a un certo punto. La mia vita è un'altra. Menomale che ci sei tu". La principessa da una parte cerca di consolarlo e dall'altra di capire le reali ragioni del suo malessere: "Non devi piangere amore. Ma perché ti senti fuori luogo, per il luogo o per le persone?". E lui risponde: "Mi ci sono sentito fin da subito. Se sono qui è per una cosa che mi è successa, non ero destinato a questo. È normale che ogni tanto mi sento un pò fuori da queste cose".

Manuel non lascerà il GF Vip

Preso da un momento di sconforto, Manuel sogna le Paralimpiadi di Parigi 2024, a cui vorrebbe prendere parte. E Lulù gli chiede: "Tu vorresti andare via e continuare il tuo percorso di allenamento?". Lui però chiarisce che non vuole abbandonare la casa del GF Vip perché "questa è un'esperienza che deve essere vissuta in tutti i suoi lati", e la rassicura: "Non me ne vado, tranquilla". Messa da parte una partenza burrascosa e un tira e molla iniziale, la coppia sta dimostrando una legame solido, in cui entrambi sembrano mettere al primo posto il bene dell'altro. E Lulù lo dimostra: "È ovvio che se tu dovessi andare via io sarei triste, ma voglio che tu sei felice e riprendi tutto quello che fa parte della tua vita e che vuoi portare a termine".