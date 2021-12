Franco Bortuzzo ignora Lulù, la reazione della principessa dopo la puntata del GF Vip Franco Bortuzzo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Manuel. Il padre del nuotatore ha parlato del percorso del figlio nel reality, nominando alcuni concorrenti che lo hanno accompagnato. Nessuna menzione per Lulù Selassié, che nel post puntata ha commentato quanto accaduto.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Franco Bortuzzo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Manuel. Durante la puntata del 20 dicembre, il papà del nuotatore ha incontrato nuovamente il figlio, dopo tre mesi di lontananza. Nel suo discorso, Franco ha nominato i concorrenti che più hanno segnato il percorso di Manuel nel reality, da Aldo Montano a Giucas Casella e Alex Belli. Nessuna parola per Lulù Selassié, che ormai ha un rapporto molto stretto con il nuotatore. E questa mancanza non è di certo passata inosservata. Sia Alfonso Signorini che la stessa principessa, dopo la diretta, hanno commentato l'accaduto.

Il discorso del papà di Manuel

Manuel ha potuto incontrare suo padre durante la puntata di lunedì 20 dicembre del GF Vip. Franco Bortuzzo ha fatto un riassunto dei tre intensi mesi che il figlio ha passato nel reality, spendendo parole carine per i compagni che più hanno segnato il suo percorso, da Giucas Casella ad Aldo Montano, Katia Ricciarelli ed Alex Belli:

Sei stato veramente all'altezza di tutto e tutti. Tutta l'Italia ti ha voluto bene, tutte le persone ti amano. Sono venuto qua per dirti che mi hai insegnato a vivere perché io non ho mai visto mio figlio piangere in 22 anni. So benissimo che nel tuo percorso ci sono stati momenti facili e difficili, ma ora ho visto che hai trovato una tua serenità e sono felice. Ora mi sto godendo il tuo Aldo, è a casa nostra, mangia e sta bene. Ho visto che anche con Alex ti sei divertito, con Giucas hai avuto un rapporto emozionante e con tutti gli altri.

Il papà di Manuel però non ha menzionato nemmeno in minima parte Lulù, che ormai pare essere a tutti gli effetti la fidanzata del figlio. Questa assenza non è passata inosservata ad Alfonso Signorini, che subito ha chiesto: "Che cosa dici di Lulù? Visto che lei è una presenza importante per Manuel?". E Franco ha prontamente risposto, aggirando in realtà la questione: "Dico che in questo momento Manuel sta vivendo tranquillo, ha 22 anni, se a lui sta bene, che decida lui: non posso stare io a dire cose. Se lui è sereno io sono felice, è lui che si prende le sue responsabilità".

Leggi anche Chi sono i nominati del GF Vip del 20 dicembre e quando avverrà la nuova eliminazione

La reazione di Lulù

Dopo la diretta, Lulù ha parlato con Nathalie Caldonazzo (una delle new entry della puntata insieme a Barù) di quanto successo con il papà di Manuel. La principessa sa che Franco Bortuzzo non ha mai pensato che lei fosse la ragazza giusta per il figlio, come ha ribadito in diverse occasioni. Tuttavia, Lulù rivela un retroscena che fa ben sperare: "Manu mi ha detto che ha parlato con il padre in confessionale, quando doveva decidere se restare o andarsene e mi ha detto che lui è contento di me".