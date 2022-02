Manila tira in ballo la tossicodipendenza di Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani: “È una persecuzione” Patrizia Mirigliani indignata da Manila Nazzaro e Miriana Trevisan che per l’ennesima volta tornano a parlare a sproposito della dipendenza dalla droga di cui ha sofferto Nicola Pisu.

A cura di Giulia Turco

La mamma di Nicola Pisu Patrizia Mirigliani si scaglia contro Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia nella casa del GFVip ha tirato in ballo l’ex concorrente, durante un confronto con Miriana Trevisan toccando il tasto dedicato della tossicodipendenza. Parole che hanno subito scatenato la reazione del diretto interessato. Nicola, su Instagram, si è scagliato duramente contro entrambe e in serata è arrivato anche il commento pungente della patron di Miss Italia.

La reazione di Patrizia Mirigliani

La madre di Nicola Pisu si dice indignata per le situazioni che il reality di Alfonso Signorini continua a riproporre. Discorsi delicati e tranquillamente tralasciatili, visto che riguardano per di più un concorrente giù uscito dalla casa. “Sono veramente addolorata in quanto è evidente che sia diventata come una persecuzione verso di lui del tutto ingiustificata.”, spiega Patrizia Mirigliani in difesa di Nicola. “Durante la sua presenza nella casa e dopo la sua uscita, mio figlio ha sempre tenuto un atteggiamento serio e distaccato da ogni questione riguardante la trasmissione e i suoi protagonisti. Nicola ha raccontato la propria storia e ha colpito la sensibilità di decine di migliaia di persone, molte delle quali sono diventate sue amiche”. A deluderla maggiormente è Manila Nazzaro, verso la quale non si risparmia le accuse:

Sono impressionata dal modo di fare di Manila, sprezzante e irridente, la quale, in quanto ex @MissItalia, ha assunto toni che sono certamente in contrasto con la linea etica del Concorso che tiene in primo piano il rispetto e il senso di solidarietà, la comprensione e il sostegno verso chiunque.⁣

La replica di Nicola Pisu

Il risentimento per Nicola arriva più che altro per Miriana, che le era vicina durante la sua esperienza nella casa. Anche stanotte sparlavano di me dicendo che io sono un drogato, un tossicodipendente. “È vero che lo sono stato, l'ho dichiarato, ma questa cattiveria nel dirlo solo per pura cattiveria nei miei confronti non la accetto”, si è sfogato in un video. Poi, preso dalla rabbia, ha riportato l’episodio in cui Miriana qualche giorno fa ha racontato di aver avuto una visione: “Aiutatela. Una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla, poi dice che riesce a diagnosticare i tumori, non stai bene, ti consiglio di farti curare”.