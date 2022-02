Davide prova a uscire dalla casa, Miriana vede un fantasma: cos’è successo nella notte al GFVip Davide Silvestri e Miriana Trevisan protagonisti di due episodi piuttosto sconcertanti avvenuti in piena notte al GFVip. Davide ha messo in scena la sua quasi uscita dalla porta rossa, Miriana ha raccontato di una surreale visione.

A cura di Giulia Turco

Continuano le notti tormentate nella casa del GFVip. I concorrenti, ormai in corsa per l'ultimo mese di convivenza, animano il loft anche nelle ore notturne. Dopo la lite tra le sorelle Selassié nella quale è finito in mezzo Barù, questa volta è il turno di Davide Silvestri e Miriana Trevisan, protagonisti di due episodi piuttosto sconcertanti avvenuti in piena notte. Mentre Davide ha messo in scena la sua quasi uscita dalla porta rossa, Miriana ha raccontato di una surreale visione.

Lo scherzo di Davide Silvestri nella notte

Nella notte Davide Silvestri ha messo in scena un crollo psicologico nella casa del GFVip. Ha lasciato la stanza e ha fatto finta di voler uscire definitivamente dalla porta rossa. I compagni si sono messi davanti per impedirgli di aprire la porta, in particolare le ragazze, preoccupate per questo suo impeto improvviso. "Vado via, ve lo spiego poi cosa è successo", ha detto senza aggiungere spiegazioni. Chiuso in magazzino con Alessandro e Barù è scoppiato a ridere, rivelando che si trattava di uno scherzo, ma chiedendo ai ragazzi di tenere il gioco ancora un po'.

La visione di Miriana Trevisan

La sensibilità “speciale” di Miriana Trevisan è ormai nota nella casa, ma la scorsa notte ha davvero spaventato gli inquilini. Jessica, Sarà e Sophie erano appena andati a dormire quando Miriana ha iniziato a parlare da sola. L’ex tronista di Uomini e Donne le ha chiesta cosa stesse dicendo e lei ha tranquillamente risposto che davanti a loro c’era un’entità. “C’è un’entità qua ragazzi. Piacere spirito, adesso però devi andare in pace. Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L’avete visto? Lo vedi che è lì? Parlo con l’entità!”. Non solo, incalzata da Nathalie Caldonazzo, Miriana ha confessato che i suoi "poteri" vanno oltre: "Se vedo una persona che sta in un certo modo capisco che problema di salute ha. Però non lo dico mai assolutamente. Se succede anche con i tumori? Sì".