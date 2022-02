Nicola Pisu tirato in ballo da Manila e la Trevisan al GF VIP sbotta: “Miriana fatti curare” Nicola Pisu replica duramente alle parole di Miriana e Manila Nazzaro dette nella notte, contro lui. L’ex concorrente ha poi lanciato un appello al GF VIP e alla Trevisan: “Aiutatela”

A cura di Gaia Martino

Al Grande Fratello VIP ieri sera, dopo la puntata, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno tirato in ballo Nicola Pisu, ex concorrente, durante un confronto con Soleil Sorge. Le due inquiline della Casa di Cinecittà hanno toccato il tasto tossicodipendenza, problema dal quale l'ex gieffino è riuscito ad uscirne. Le parole utilizzate non sono passate inosservate, Nicola e sua madre Patrizia Mirigliani questa mattina hanno replicato a tono attraverso i loro profili social.

La replica di Nicola Pisu

Nicola Pisu questa mattina ha sbottato su Instagram contro Miriana Trevisan e Manila Nazzaro dopo le loro parole rivolte a lui, dette nella notte. Lui stesso spiega nel dettaglio cosa è stato detto:

Non ne posso più di sentire cose brutte sul mio conto da parte di Miriana e Manila alle quali non ho fatto nulla, mi sono sempre comportato bene e le ho sempre rispettate. Anche stanotte sparlavano di me dicendo che io sono un drogato, un tossicodipendente. È vero che lo sono stato, l'ho dichiarato, ma questa cattiveria nel dirlo solo per pura cattiveria nei miei confronti non la accetto. Visto che al momento non ho la possibilità di potermi confrontare con loro faccio questo video.

Nicola Pisu ha poi concluso il suo discorso lanciando un appello al veleno contro Miriana Trevisan ed il GF VIP. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni della concorrente riguardo le sue presunte visioni di fantasmi, l'ex gieffino ha invitato la sua ex fiamma a curarsi:

Poi dico a Miriana, al GF, aiutatela. Una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla, poi dice che riesce a diagnosticare i tumori, non stai bene, ti consiglio di farti curare.

L'accusa di Patrizia Mirigliani

Anche la mamma di Nicola Pisu, patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, ha sbottato su Twitter dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Manila Nazzaro.

Sto seguendo esterrefatta le esternazioni che Manila Nazzaro sta facendo su mio figlio. Nicola è uscito mesi fa dal GF VIP e non capisco perché ancora si parli di lui. Sarà una sua scelta se procedere con i legali, io a breve darò un giudizio da Patron visto che il Concorso Miss Italia è stato citato più volte. Uscirà una mia comunicazione.

Ha continuato in replica ai diversi utenti che hanno seguito i suoi tweet: "Niente è più brutto di sparlare di un ragazzo che non può difendersi perché non è presente. Che ne ha viste tante e che da due donne “madri” viene denigrato continuamente. Cosa insegneranno ai loro figli le Professoresse “so tutto io?”".

Le parole di Miriana e Manila contro Nicola

A far sbottare Nicola Pisu e la madre Patrizia Mirigliani sono state alcune parole delle due concorrenti dichiarate durante un confronto con Soleil Sorge. Manila e Miriana hanno tirato in ballo Nicola Pisu. "Soleil, tu non sei mai stata in camera con noi, con Nicola. Infatti l'ha votato tutta la casa" ha detto l'ex di Non è la Rai. A proseguire il discorso Manila che spiega di aver assistito a scene definite allucinanti dell'ex gieffino: