Manila Nazzaro imita la parlata cinese, Barù: “È razzista, mi dissocio totalmente” Manila è sotto attacco. Su di lei si sta scatenando una tempesta fuori e dentro la casa. Dopo Kabir, è il turno di Barù che la accusa di appropriazione culturale per aver scimmiottato una parlata cinese.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Barù scatena la sua indignazione verso Manila Nazzaro. L'ex Miss Italia, finora molto amata nella casa, negli ultimi giorni è messa spalle al muro dagli inquilini. Dopo le accuse di Kabir Bedi, deluso dalla sua nomination, è il turno di Barù che spinge il piede sull'acceleratore e lancia accuse di razzismo. Il motivo è un'imitazione di Manila che scimmiotta divertita la parlata cinese.

Cos'ha detto Manila accusata di razzismo

Durante un momento di relax nella stanza blu, i vip si concedono una sessione di massaggi. Manila si offre di massaggiare la schiena a Davide Silvestri, mentre Barù è all'opera su Lulù. Ecco che, divertita dal momento, l'ex Miss Italia inizia ad imitare la parlata in italiano di un massaggiatore cinese. "Stai facendo il verso di come parla un emigrato cinese in Italia", la accusa subito Barù, "di una persona che magari è arrivata qui e si è fatta il c*lo". Manila lo respinge subito. "Io mi dissocio totalmente da questa roba", insiste Barù. "Per me è molto più grave di qualsiasi battuta io possa aver fatto".

La difesa di Manila

Manila non può credere alle sue orecchie. "La cultura orientale è la numero uno nei massaggi", si giustifica. "E imitare la parlata non è offensivo. Non avrei motivo di farlo. Ho tanti amici cinesi che vivono a Roma ed è normale che parlino così. Come gli americani, penso ad esempio alla mia amica Justin Mattera. Imitare una parlata cinese è una cosa simpatica". Barù non indietreggia: "Simpatica o razzista? Non è la stessa cosa comunque, Justin Mattera magari ha tutte le possibilità..".

Cosa sta succedendo attorno a Manila Nazzaro

L'impressione è che attorno a Manila si stia scatenando un vero e proprio ciclone. È l'ultimo mese di gioco e anche per l'ex Miss Italia è arrivato il momento di tirare fuori gli artigli e difendere la sua posizione, finora indiscussa. Con il suo fare protettivo, comprensivo e amorevole, oltre ad un background di sofferenze che ha portato con sé nella casa, Manila è tra i concorrenti più irremovibili di questa edizione. È tempo di smuovere le acque. Su di lei si sta scatenando una tempesta dentro e fuori la casa: ancora non sa che il suo compagno Lorenzo Amoruso si è preso una pausa dal loro rapporto, perché deluso da alcuni suoi comportamenti.