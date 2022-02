GFVip, Kabir Bedi contro Manila Nazzaro: “Hai fatto cose cattive” A mettere alla prova i nervi saldi dell’ex Miss Italia ci si è messo Kabir Bedi, spirito tranquillo della casa, che improvvisamente ha manifestato la sua delusione verso Manila, senza risparmiarsi critiche per il suo comportamento.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manila Nazzaro nella casa del GFVip sta vivendo giorni di sconforto. Manca un mese alla fine del programma e i veterani della casa sono ormai stremati. Ad aggiungere pressione alla permanenza a Cinecittà, le dinamiche tra gli inquilini che si evolvono in continuazione. A mettere alla prova i nervi saldi dell'ex Miss Italia ci si è messo Kabir Bedi, spirito tranquillo della casa, che improvvisamente ha manifestato la sua delusione verso Manila, senza risparmiarsi critiche per il suo comportamento.

La delusione di Manila

Ad infastidire il Sandokan di Cinecittà sarebbe stata la nomination arrivata da una delle sue amiche più strette, Manila Nazzaro. Dopo avergli dimostrato affetto, nell'ultima puntata ha ricambiato la sua amicizia con una nomination. Kabir non ha esitato a palesare la sua delusione: "Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive", ha detto senza mezzi termini. "Ma è un gioco Kabir, non prenderla sul personale, la nomination non è mai una cosa cattiva", si è sfogata Manila che poco dopo ha cercato un conforto in Miriana e Lulù. "Qualunque cosa uno fa viene fraintesa. Dice che ha vissuto come un tradimento quello che ho fatto, perché poco prima lo avevo abbracciato. La stima che ho per Kabir è immensa. Tutte queste cose mi buttano giù da morire", ha sottolineato. Trovando il consenso delle due donne: "Mi dispiace che lui, che ha questo modo di vivere così positivo, ha avuto un pensiero bruttissimo che nessuno di noi ha mai avuto su di te", ha aggiunto Lulù.

La lontananza da Lorenzo Amoruso

Nonostante Manila, con il suo spirito materno e l'ideale di donna che porta con sé sia uno degli elementi più forti di questo GFVip, potrebbe presto subire i contraccolpi dell'ultimo mese di permanenza nella casa. Nelle prossime puntate ci si aspetta che Signorini le serva la notizia dell'improvviso allontanamento di Lorenzo Amoruso, che si è detto deluso dai suoi comportamenti, il che potrebbe farla crollare definitivamente, oppure uscire più forte di prima nell'ultimo tour de force di questa edizione.