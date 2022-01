Manila Nazzaro avrebbe violato il regolamento del GFVip, cosa ha fatto l’ex Miss Italia Manila Nazzaro avrebbe infranto il regolamento del Grande Fratello Vip, comunicando a Katia Ricciarelli le nomination palesi alle quali non aveva presenziato. Al momento non è chiaro se ci saranno provvedimenti o meno.

Il regolamento del Grande Fratello Vip, da ormai quattro mesi, è evidente che sia soggetto a non poche interpretazioni e quindi non è sempre chiaro quando i concorrenti stiano davvero infrangendo delle regole o meno. Finora, però, Alfonso Signorini ha sempre precisato che i gieffini non devono comunicare le nomination avvenute in maniera palese a coloro che non hanno presenziato alle votazioni. Ed è quello che, in effetti, ha fatto Manila Nazzaro proprio durante la scorsa puntata del reality di Canale 5, spifferando tutto all'amica Katia Ricciarelli.

Manila Nazzaro rivela le nomination alla Ricciarelli

Gli utenti di Twitter, attentissimi a sostenere i loro preferiti, scorgono subito anche durante la diretta tv, quando c'è qualcosa di sconveniente. Ed è così che hanno immortalato Manila Nazzaro intenta a rivelare quanto fosse accaduto durante le nomination palesi, alle quali Katia Ricciarelli non aveva presenziato. In alcuni video che compaiono sul noto social network si sente chiaramente dire alla ex Miss Italia:

Chi è stato votato adesso? Miriana da Sole, Soleil da Miriana. Soleil ha preso il voto anche da Manuel, boh ne ha presi diversi. Manuel l’ha preso da Sophie che dice ‘tanto sappiamo che andrà via molto presto quindi lo nomino’. Poi Federica ha fatto un voto nullo perché ha votato Carmen, che non si può votare. No, non ho detto che non si può votare Federica. Dicevo che Federica ha votato Carmen, che è già in nomination e quindi il suo voto è stato annullato.

Quanto è accaduto non lascia spazio all'immaginazione, ma non è chiaro se nella prossima puntata ci saranno degli effettivi provvedimenti o se la cosa passerà inosservata.

Il legame tra Katia, Soleil e Manila

Il trio formato da Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge dopo la puntata di lunedì 10 gennaio sembra più unito che mai. Nonostante ci siano state incomprensioni tra l'ex Miss Italia e la soprano, le due si sono immediatamente chiarite, e quando l'ha ritenuto opportuno si sono difese a vicenda anche davanti agli altri gieffini. La vittoria di Nathalie Caldonazzo al televoto, che è risultata la preferita dal pubblico, ha lasciato di stucco le tre amiche che, infatti, hanno iniziato a temere di aver perso terreno anche fuori la dimora di Cinecittà.