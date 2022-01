Manila Nazzaro e Soleil Sorge difendono Katia Ricciarelli: “Donna generosa, Lulù è volgare” Nella casa del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e Soleil Sorge sono dalla parte di Katia Ricciarelli. L’ex Miss Italia, in particolare, la ritiene una donna rispettosa, collaborativa e generosa.

A cura di Daniela Seclì

I giorni appena trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, sono stati carichi di tensione. I concorrenti sono ormai divisi in gruppi e ogni tentativo di mediazione sembra cadere nel vuoto. A tenere banco è la sfuriata tra Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Selassié. Ci sono alcune vippone che ritengono che la cantante sia spesso tutelata solo perché più adulta rispetto agli altri. Nel daytime del 6 gennaio, Sophie Codegoni ha commentato in confessionale: "Bisogna dare un peso alle parole. Qui dentro sono state dette tante volte cose cattive, che non vanno bene e vengono sempre giustificate con "Eh, ma è una donna grande", appunto per questo mi aspetto di più". Manila Nazzaro e Soleil Sorge, invece, si sono schierate a spada tratta dalla parte di Katia.

Katia Ricciarelli non fa un passo indietro con Lulù

Dopo lo scontro avuto con Lulù Hailé Selassié, Katia Ricciarelli non sembra disposta a porgere un ramoscello d'ulivo. La cantante, infatti, ritiene di essere nel giusto e di avere usato termini come "stron**", solo perché provocata: "Mi sono beccata delle parole e allora anch'io le ho risposto alla piccola che è veramente una stron** e non c'è niente da fare. Basta". Insomma, per il momento non intende indietreggiare.

Soleil Sorge e Manila Nazzaro dalla parte di Katia

Soleil Sorge, sempre in confessionale, ha accusato Lulù Hailé Selassié di essere troppo volgare nel modo di esprimersi: "Si definisce la principessa di Roma e ha dei modi volgari. Qui viene fuori la sua vera personalità. Pecca proprio di maleducazione". Anche Manila Nazzaro è fermamente dalla parte della cantante: