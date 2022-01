GFVip: lite furiosa tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, Soleil Sorge prova a placare gli animi Un’accesa discussione tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro anima la casa del GFVip. La soprano accusa la showgirl di non essere una vera amica, generando non poco dispiacere all’ex Miss Italia.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fratello Vip ormai i nervi dei concorrenti sono a fior di pelle, soprattutto per coloro che sono ospiti della dimora di Cinecittà da più di tre mesi. Nelle ultime ore, infatti, si è consumata una discussione tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, dal momento che quest'ultima pare essersi offesa per un atteggiamento adottato dalla ex Miss Italia nei suoi confronti e a fare da paciere è intervenuta Soleil Sorge.

Lo scontro tra Manila e Katia

Tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli si è subito creato un bel rapporto di amicizia, un legame che si è rafforzato nel tempo, ma che è comunque soggetto a piccole incomprensioni. Ed è quello che è accaduto nel pomeriggio del 2 gennaio, quando la soprano non ha esitato a rimproverare l'amica perché, a suo avviso, l'avrebbe totalmente ignorata: "Io sono fatta così, fate come volete. Ci sono le nomination, votatemi ma non mi rompete i co****ni. Lasciatemi in pace. Per me l’amicizia è un'altra cosa" ha dichiarato rivolgendosi alla ex Miss Italia. Di tutta risposta, quindi, la showgirl ha risposto anche piuttosto piccata e dispiaciuta:

Non mi puoi dire che non sono un amica perché non sono venuta a svegliarti. Sono venuta due volte e dormivi, sinceramente mi scoccia svegliare le persone che dormono. E dai, basta. Ci resto male anche io, perdonami.

La Ricciarelli chiede alla compagna d'avventura di non urlare: "Ci stai assediando, perdonami eh" dice la Nazzaro, suscitando l'immediata reazione dell'altra che si alza e si allontana dal tavolo dove ha assistito a tutta la discussione anche Soleil Sorge.

Le parole di Soleil e le scuse di Katia

Ed è proprio lei che cerca di placare gli animi spiegando a Manila che Katia sono giorni che vive in uno stato di agitazione perché non è nel pieno delle sue forze: "Sta poco bene e quindi si agita. Non iniziamo a discutere fra di noi. Non ci devi stare male, cerca di comprendere Katia che sta male e sta nervosa […] Tu fai pure troppo ed è quello che ti fa stare male. È solo nervosa, non prendertela". Dopo poco è proprio Katia che va dall'amica a chiarire: "Ti chiedo scusa, abbi pazienza, ma ti voglio troppo bene". Di contro Manila risponde: "Io cerco veramente di esserci sempre sempre, in quel momento mi chiamavano in mille, oggi non volevo disturbarti, eri raffreddata".