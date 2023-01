Malumore tra gli allievi di Amici dopo Capodanno: “Non si respira più lo stesso clima, c’è rancore” Nel daytime di Amici 22 oggi Maria de Filippi ha riunito gli allievi della classe per parlare del malumore generale che vive in casetta, nato dopo i fatti di Capodanno. Si è rivolta ai giovani non colpevoli della vicenda: “Non vi sentite liberi per la loro presenza?”

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel daytime di Amici 22 oggi, martedì 24 gennaio 2023, è stato riaperto nuovamente il caso Capodanno. Dopo aver mostrato la reazione di Samu in seguito la decisione del giudice, presa nell'ultimo pomeridiano andato in onda, di congelare ancora la sua maglia, tra gli allievi si è diffuso un malcontento generale. "Ridividiamo la casa?", le parole di Piccolo G che si sentono dopo alcune lamentele: molti ragazzi hanno fatto presente che in Casetta ci sarebbero ancora tensioni.

Il confronto tra gli allievi di Amici 22

È tornato il malcontento nella casetta di Amici e nel daytime di oggi il programma ha affrontato nuovamente l'argomento. Sebbene non siano stati ancora svelati i dettagli della notte di Capodanno, i rapporti tra gli allievi sarebbero ora in bilico: "C'è rancore, prima non c'erano mai state tensioni", il commento di Megan. "Quando siamo tornati a stare tutti insieme, è stata automatica la chiusura", le parole di Gianmarco. Dopo le diverse riflessioni, Maria de Filippi ha deciso di unire il gruppo nella sala delle comunicazioni per affrontare il tema, ai non colpevoli della vicenda ha chiesto come poter risolvere il problema.

Per trovare un punto d'incontro, posso capire cosa vi da fastidio e dove non vi sentite liberi di essere voi stessi per la loro presenza?

"Ora non mi viene più da cucinare per tutti, non so perché" ha spiegato Samuel. "Non c'è più quel clima di una volta", le parole di Cricca. Wax, durante il confronto aperto, si è sentito colpevole del malcontento generale: ha così chiesto ai suoi compagni di dirgli cosa pensano davvero di lui.

Le opinioni degli allievi su Wax

Gianmarco ha definito Wax un "parac*lo": "Dici un sacco di ca*zate e non ho voglia di farmi prendere per il cu*o. Non so mai se sei serio o no, questo compromette tutti i dialoghi che abbiamo". Anche Niveo ha detto la sua spiegando che "i momenti di down" di Wax "coinvolgono tutta la casa". "Quando sei scaz*ato non so come prenderti, non so la tua reazione", le parole di Cricca. Anche Aaron ha detto la sua consigliandogli di provare a migliorare il suo carattere. "Io non cambierò mai", la replica del cantante. Gli allievi hanno parlato anche con NDG e Maddalena, tra i colpevoli dei fatti di Capodanno. Ad entrambi hanno confessato i loro pensieri: " Secondo me non dovresti avere degli atteggiamenti preponderanti sugli altri", le parole di Aaron per la ballerina, "Non ti isolare" è stato invece il consiglio di Cricca a NDG.