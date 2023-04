Maddalena Svevi criticata sui social, lo scivolone con Mattia ad Amici le costa il consenso dei fan Sono centinaia gli utenti social che hanno preso d’assalto il profilo Instagram di Maddalena Svevi dopo le parole che la ballerina ha rivolto all’ex fidanzato Mattia Zenzola ad Amici. Uno scivolone che rischia di costarle il sostegno dei fan a poche settimane dalla finale.

A cura di Stefania Rocco

Le parole che Maddalena Svevi ha rivolto a Mattia Zenzola ad Amici rischiano di avere un effetto sul futuro della ballerina nel talent show di Maria De Filippi. Lo dimostra quanto sta accadendo sui social, con il profilo Instagram dell’allieva di Emanuel Lo che è stato preso di mira dagli spettatori del programma. Centinaia sono i messaggi di biasimo pubblicati sotto l’ultimo post condiviso da Maddalena, messaggi che palesano l’effetto prodotto dalle dichiarazioni di Maddalena sugli spettatori del programma.

Maddalena Svevi non si è scusata nonostante le lacrime di Mattia

Ad avere pesato sulla condizione di Maddalena potrebbe essere stata principalmente la scelta di non fare marcia indietro. Nonostante la lacrime di Mattia, comprensibilmente ferito dalle dichiarazioni della ex fidanzata e della partner di ballo Benedetta Vari, la ballerina non si è scusata. Al contrario, ha ribadito di avere solo dato voce ai suoi pensieri e al fastidio nei confronti del ballerino di Raimondo Todaro. Benedetta, al contrario, si è immediatamente scusata con Zenzola per i toni e i termini utilizzati.

Mattia Zenzola a Maddalena: “Non sono io quello che pensa ai social”

Quanto sta accadendo sul profilo Instagram di Maddalena nelle ultime ore potrebbe avere un peso sul futuro della ballerina ad Amici. Sono diversi i compagni di talent che hanno più volte accusato Maddalena di essere particolarmente interessata a follower e consensi. Se fosse vero, quanto accaduto potrebbe finire per ritorcersi contro la ballerina. E non solo: la finale di Amici, se Maddalena dovesse riuscire ad accedervi, sarà regolata dal televoto espresso dal pubblico a casa. Pubblico che ha già condannato Svevi a causa di quanto accaduto con Mattia e che potrebbe negarle il suo sostegno.