I ragazzi di Amici si schierano con Mattia, offeso da Benedetta: “Una fortuna ti abbia lasciato” Nella lite tra Mattia Zenzola, Maddalena Svevi e Benedetta Vari, i ragazzi di Amici si schierano con il ballerino. “Che ti abbia lasciato è stata una fortuna”, è stato il commento di Cricca.

A cura di Stefania Rocco

Mattia Zenzola non nasconde il dispiacere legato al video mostratogli dalla produzione di Amici che vedeva Maddalena Svevi e Benedetta Vari offenderlo alle spalle. Definito “tonto” e “tamarro”, il ballerino di Raimondo Todaro non ha nascosto la delusione. Ma se Benedetta ha fatto dietrofront, chiedendogli scusa e tornando sui suoi passi, lo stesso non si può dire di Maddalena che ha proseguito imperterrita anche dopo avere visto piangere il suo ex fidanzato.

Cricca difende Mattia Zenzola e attacca Maddalena

“Ma per fortuna che ti ha lasciato Matti, per fortuna che ti ha lasciato. Ringrazia Dio”, così Cricca ha commentato le parole che Maddalena ha speso sul conto di Mattia. La ex fidanzata di Zenzola, secondo i ragazzi di Amici, non avrebbe avuto alcun rispetto dei sentimenti di Mattia, attaccandolo sebbene lui si sia sempre comportato con rispetto nei suoi confronti. Anche Wax si è schierato a favore dell’amico Mattia, obbligando Benedetta e Maddalena a restare in silenzio affinché Zenzola avesse la possibilità di spiegarsi. Gesti che il ballerino ha apprezzato ma che non hanno potuto nascondere la delusione provata nel sentirsi attaccare in maniera tanto scorretta dalle sue due compagne di avventura. Anche Isobel Kinnear si è schierata con Mattia, restandogli vicina durante il suo recente momento di crisi.

Benedetta si scusa con Mattia, Maddalena resta sui suoi passi

Dopo avere visto la reazione di Mattia, Benedetta si è scusata con il suo partner di ballo. “Ho esagerato. Sono stata una gallina. Non lo penso e mi dispiace”, ha detto la ballerina. Al contrario, Maddalena è rimasta ferma sulla sua posizione senza arretrare sebbene Mattia a quegli attacchi non abbia risposto ripagandola con la stessa moneta. “Lo sento che mi vuoi bene. Te ne voglio anch’io ma probabilmente tu non lo percepisci”, ha provato a mediare la ballerina, per poi ribadire di non essere pentita delle cose dette durante quello sfogo. “Mi tratti di me** anche se io cerco di avere un rapporto con te”, si è dispiaciuto Mattia. Maddalena rischia di avere commesso uno scivolone a poche settimane dalla finale. L’atteggiamento avuto contro Mattia potrebbe costarle parte del supporto del pubblico.