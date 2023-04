Maddalena risponde alla maestra Celentano in diretta: “Stufa delle sue cattiverie”. Lei: “Una lagna” Scontro in diretta ad Amici, nella puntata del 1 aprile, tra Alessandra Celentano e la ballerina Maddalena, stufa dei continui confronti con Isobel e delle cattiverie della maestra. Lei ribatte: “Stai sempre a lamentarti”.

A cura di Elisabetta Murina

Acceso scontro tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano durante la puntata del 1 aprile del Serale di Amici. I due coach hanno discusso per via del guanto di sfida che la maestra ha affidato alla ballerina Maddalena, mettendola ancora una volta a confronto con la sua allieva Isobel, in questo caso sulla sensualità sulle note di un medley di Britney Spears. Poi Maddalena è intevenuta in diretta.

La discussione tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo

Prima dell'esibizione delle due ballerine, Emanuel Lo ha voluto dire qualcosa ad Alessandra Celentano sulle lettere che ha mandato alla sua allieva Maddalena, sminuendola e mettendola sempre a paragone con Isobel:

In queste lettere usi parole forti, dire insignificante è veramente troppo. Non è un pensiero sulla danza, è un pensiero su una ragazza. Prima le dai della "gattina", poi del "pulcino", che siamo in uno zoo? Potresti avere anche un pò più di fantasia.

Emanuel Lo è convinto della bravura della sua ballerina, pur riconoscendo le grandi capacità di Isobel: "Maddalena è speciale e ha un movimento riconoscibile. É vero che Isobel ha catturato una parte del pubblico, ma non ha tolto nulla a lei". Alessandra Celentano ha ribattuto spiegando che si tratta solamente della sua opinione, di un sano confronto ai fini della gara e non di un giudizio personale sulla ragazza:

Non mettiamola sul personale, parliamo sempre di lavoro. Esprimo il mio parere, non sono offese. Isobel ha catturato te per primo, è normale fare un confronto. Per me Isobel è molto meglio di Maddalena.

Maddalena risponde in diretta ad Alessandra Celentano: "Sono stufa"

Dopo il verdetto dei giudici, che hanno dato la vittoria a Isobel, Maddalena ha voluto dire qualcosa alla maestra Celentano, stufa delle sue continue offese: "C'è differenza tra dire la verità e dire cattiverie, mi sono stufata delle sue cattiverie". Ma la coach della squadra avversaria ha ribadito che si tratta di un giudizio su di lei come ballerina, ferma sulla sua opinione: "È il mio pensiero di Maddalena ballerina, siete abituate a ricevere solo complimenti. Sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti. Dico in generale, non stasera".