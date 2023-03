Amici, Maddalena in lacrime per le parole della maestra Celentano: “Mi sento sottovalutata”

Ad Amici continua il confronto, voluto da Alessandra Celentano, tra la sua ballerina Isobel e Maddalena. Anche questa settimana, infatti, la maestra ha lanciato un guanto di sfida all'allieva della squadra avversaria per metterla alla prova e dimostrare la nette differenza tra le due ragazze. Maddalena, però, non tollera più le parole offensive che sempre più spesso le vengono rivolte dall'insegnante.

Come si è visto dal daytime di oggi, 29 marzo, Maddalena ha ricevuto l'ennesima busta rossa contenente una lettera da parte della maestra Celentano. Queste le sue parole, che continuano a metterla a confronto con Isobel:

Maddalena, so che non ti interessano le mie lettere solo perché non ti celebrano. Tu contrapposta a Isobel sparisci, è una sfida e come tale il confronto è lecito. Fino ad ora ti ho consegnato coreografie a te accessibili, ma credimi ci vorrebbe un attimo per metterti in difficoltà. Isobel è molto più brava, completa, versatile, preparata, ma soprattuto non è monoespressiva come te. Non devi avere un sentimento acrimonioso, ma devi accettare la realtà e imparare da lei. Rimani molto carina, ma una delle tante.