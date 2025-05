video suggerito

L'ultimo blitz di Vittorio Brumotti: ha sequestrato due chili di marijuana Vittorio Brumotti ha smantellato un campo base dello spaccio in provincia: recuperati due chili di marijuana. Il servizio questa sera a Striscia la Notizia su Canale 5 alle 20.35.

Una nuova impresa di Vittorio Brumotti. Il biker e inviato di Striscia la Notizia ha scoperto un campo base dello spaccio nel Varesotto. Si tratta di un nuovo colpo messo a segno nella consueta battaglia dell'inviato contro il traffico di stupefacenti. Il servizio in onda questa sera su Canale 5 alle 20.35.

L'operazione di Vittorio Brumotti nel Varesotto

Il servizio di Vittorio Brumotti documenta lo smantellamento di un campo base dello spaccio nella provincia di Varese. Teatro dell'operazione è infatti Origgio, comune dell'hinterland varesino dove Brumotti è arrivato dopo aver ricevuto numerose segnalazioni dai residenti della zona. Gli abitanti avevano denunciato la presenza costante di un'attività di spaccio all'interno di un bosco locale, trasformato in un vero e proprio punto vendita a cielo aperto. L'inviato ha documentato per giorni l'andirivieni di pusher e acquirenti prima di decidere di intervenire direttamente. Il blitz è avvenuto nel momento in cui il campo base è rimasto temporaneamente incustodito, permettendo a Brumotti di accedere al nascondiglio utilizzato come deposito.

Il sequestro

All'interno del campo base sono stati rinvenuti due chili di marijuana, una quantità considerevole che testimonia l'entità del traffico gestito dal gruppo. Oltre alla droga, Brumotti ha recuperato anche tutto il materiale necessario all'attività di spaccio: buste per il confezionamento, una piastra per capelli utilizzata per sigillare ermeticamente le confezioni di stupefacenti e un coltello dalla lama lunga. Particolarmente significativo il ritrovamento di un telefono cellulare che, secondo quanto ipotizzato dall'inviato, potrebbe contenere i numeri dei clienti abituali del gruppo, rappresentando potenzialmente una mappa delle relazioni commerciali dei trafficanti. Il servizio di Brumotti mette in luce ancora una volta come il fenomeno dello spaccio si sia diffuso anche nei centri minori del Nord Italia, spesso sfruttando aree boschive e zone periferiche per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. L'operazione di Origgio si aggiunge alla lunga serie di interventi condotti da Brumotti in tutta Italia, confermando l'impegno del programma nel denunciare situazioni di degrado e illegalità che spesso vengono ignorate dai media tradizionali.