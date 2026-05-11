Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà: rubate due cinture Swarovski dall’esposizione “Rumore”

A San Benedetto del Tronto, dove nelle ultime settimane era stata allestita la mostra Rumore dedicata alla celebre showgirl, sono sparite due cinture Swarovski appartenenti all’esposizione.

Un furto che colpisce non soltanto degli oggetti di valore, ma anche un pezzo dell’immaginario collettivo legato a Raffaella Carrà. A San Benedetto del Tronto, dove nelle ultime settimane era stata allestita la mostra Rumore dedicata alla celebre showgirl, sono sparite due cinture Swarovski appartenenti all’esposizione.

Il furto all'esposizione di San Benedetto del Tronto

La scoperta è avvenuta proprio nel giorno conclusivo della mostra ospitata alla Palazzina Azzurra. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbero stati rilevati segni di effrazione, dettaglio che porta a ipotizzare che gli accessori siano stati sottratti durante uno dei giorni di apertura al pubblico.

L’esposizione era nata con l’intento di raccontare la carriera di Raffaella Carrà attraverso abiti di scena, accessori iconici e materiali che hanno contribuito a costruire una delle figure più popolari della televisione italiana. Non solo il personaggio televisivo, però, ma anche il simbolo culturale che Carrà ha rappresentato per generazioni diverse: indipendenza, leggerezza, modernità e libertà espressiva.

Una mostra per Raffaella Carrà

Le due cinture trafugate facevano parte della collezione privata di Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, collezionisti che custodiscono oltre 300 costumi e cimeli appartenuti all’artista. Un patrimonio costruito negli anni e diventato una sorta di archivio sentimentale dedicato alla carriera della conduttrice e cantante scomparsa nel luglio 2021.

La mostra Rumore, una delle prime grandi esposizioni organizzate dopo la morte di Carrà, era stata pensata proprio come un omaggio collettivo a una figura rimasta profondamente radicata nella memoria popolare italiana. E forse è anche questo il paradosso della vicenda: la trasformazione di oggetti di scena in veri e propri feticci culturali. I carabinieri hanno raccolto la denuncia degli organizzatori e stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile del furto.