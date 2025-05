video suggerito

Verissimo, anticipazioni ultime due puntate: gli ospiti di sabato 24 e domenica 25 maggio lo speciale Amici I protagonisti delle ultime due puntate stagionali di Verissimo. Sabato 24 e domenica 25 maggio Silvia Toffanin condurrà gli ultimi due appuntamenti del suo talk di Canale5 prima dello stop estivo: ecco tutti gli ospiti e i dettagli sullo Speciale Amici.

A cura di Gaia Martino

Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, dalle ore 16.30 su Canale 5, andrà in onda l'ultimo weekend stagionale in compagnia di Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin. Dopo le chiusure di Domenica In e Che tempo che fa, la conduttrice Mediaset sarà la protagonista del weekend: nel primo appuntamento di sabato avrà tanti ospiti, la puntata di domenica sarà dedicata all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi vinta da Daniele Doria. Nei prossimi weekend, dal 31 maggio a domenica 22 giugno, il talk show di Canale 5 sarà in onda ai tradizionali orari con Verissimo-Le storie. Saranno trasmesse le interviste più interessanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 24 maggio

Sabato 24 maggio, dalle 16.30 su Canale5, Silvia Toffanin accoglierà in studio una protagonista assoluta della musica italiana, Ornella Vanoni, che ha pubblicato il libro in cui ha raccolto i pensieri e i ricordi più intimi della sua vita. Protagonista della puntata anche Sal Da Vinci che per l'estate ha pubblicato un nuovo singolo, L'amore e tu. Tra gli ospiti anche Teresa Langella, in studio con la mamma Annunziata, e Mattia Zenzola e Benedetta Vari, due ex allievi di Amici, oggi coppia nella vita e nel lavoro. Sarà ospite anche Niko Cutugno, figlio di Toto, che ha raccontato in un libro autobiografico il suo rapporto con il padre. Infine in studio arriverà Orietta Berti che presenterà in anteprima il suo brano estivo.

Verissimo Speciale Amici di domenica 25 maggio

Domenica 25 maggio, Silvia Toffanin presenterà Verissimo – Speciale Amici, la cui puntata sarà dedicata unicamente al talent show di Maria De Filippi che si è concluso domenica scorsa. Protagonista sarà Daniele, il ballerino vincitore dell'edizione. Con lui anche TrigNO, arrivato in finalissima contro il vincitore, Alessia, Antonia e Francesco. Commenteranno la loro evoluzione e crescita alcuni tra i professori che li hanno accompagnati in questo lungo percorso: Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Rudy Zerbi. Per celebrare gli ex allievi e il loro successo sarà in studio anche il giudice Cristiano Malgioglio.