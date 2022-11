GFVip, Luciano Punzo: “Sono stato con Dayane Mello, era presa da me”, ma lei smentisce Luciano Punzo ha rivelato di aver avuto una storia con una modella piuttosto famosa, nonché ex concorrente del GFVip. Si tratta di Dayane Mello che, però, ha smentito quanto raccontato dal modello.

A cura di Ilaria Costabile

I gieffini che sono arrivati da poco, iniziano a scaldare gli animi e a fare confessioni, come è accaduto a Luciano Punzo che ha fatto una rivelazione piuttosto scottante a Sarah Altobello, come riportato dal sito Biccy.it. Il modello, infatti, avrebbe dichiarato di aver avuto una liaison con una ex gieffina, si tratterebbe di Dayane Mello, ma la brasiliana a cui è giunta la voce, ha risposto piuttosto piccata sulla questione.

La confessione di Luciano Punzo

Luciano Punzo trovandosi a chiacchierare, parlando di bellezza e anche di storie passate, nonostante l'iniziale reticenza nel parlare del suo privato ha rivelato di aver avuto una storia, seppur breve, con Dayane Mello, dopo che entrambi avevano partecipato a Pechino Express. Il gieffino, quindi, rivela:

Non ho prototipi estetici a dire il vero, ma sono molto difficile. Da ragazzo no, ero più facile, adesso ho dei punti fermi. Ti dico che amo le donne con i sani valori e che portano rispetto come lo porto io. Quelle che apprezzano la semplicità. Ad esempio non mi metterei mai con una donna del mio stesso mondo. Perché questo è un mondo difficile, pieno di tentazioni. C’è gente che farebbe di tutto per arrivare. Però ho avuto una ragazza di questo ambiente e la conosci di sicuro… non so se posso dirlo. Ok è Dayane Mello. Io l’ho frequentata un po’, è successo dopo Pechino Express. Sono anche stato in Piemonte con lei. Però ho sbagliato perché ero ancora un po’ innamorato della mia ex fidanzata e lei l’aveva capito.

La smentita di Dayane Mello

Punzo continua il suo racconto dicendo che lui aveva percepito un certo interesse da parte della ex gieffina, ma quando si sono frequentati era ancora innamorato della sua ex, sebbene la modella gli piacesse e non poco: " Secondo me era molto presa. Mi piaceva tanto perché era un ciclone, un tornado di pura energia. Amavo proprio il suo modo di vivere e di come mi parlava. Però mi faceva molta paura. Perché mi ripetevo ‘questa è quella che domani mi fa proprio soffrire come un pazzo". Dayane Mello, però, non ha reagito bene alle confidenze del modello napoletano e pubblicando una storia su Instagram ha smentito quanto raccontato: