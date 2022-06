Lucia Annunziata andrà in Ucraina questa estate come corrispondente Lucia Annunziata partirà per l’Ucraina da dove svolgerà un ruolo di corrispondenza per i vari programmi di approfondimento della Rai nel corso di questa estate.

A cura di Ilaria Costabile

Lucia Annunziata partirà per l'Ucraina dove svolgerà un ruolo da "corrispondente" per i principali programmi di approfondimento in Rai. Un annuncio inaspettato del direttore dell'approfondimento in Rai, Antonio Di Bella, che lo ha fatto sapere al consiglio d'amministrazione riunitosi a Viale Mazzini.

Lucia Annunziata corrispondente dall'Ucraina

Una novità del tutto inaspettata, ma che in qualche modo prosegue le fila di un discorso già portato avanti dalla giornalista che proprio nelle scorse settimane si è recata in Ucraina. Di Bella che condivide con la collega anche la scrivania de "Il mondo che verrà", quindi, avrebbe proposto alla conduttrice di "Mezz'ora in più" di recarsi sul posto e di fare da corrispondente per tutti quei programmi di cui adesso è lui stesso ad occuparsi in prima persona, avendo preso l'incarico che precedentemente era di Mario Orfeo. Lucia Annunziata, quindi, potrebbe più volte nel corso del giornate doversi collegare con le varie trasmissioni tv presenti nel palinsesto estivo, per fornire ulteriori dettagli in merito al conflitto.

Quando chiuderà Mezz'ora in più

Intanto anche il programma della domenica pomeriggio su Rai3, Mezz'ora in più, dove i volti della politica italiana hanno avuto modo di argomentare le proprie idee circa le tematiche di stretta attualità oltre che di grande interesse sociale, dovrebbe concludersi il prossimo 19 giugno, sebbene pare sia stato chiesto un allungamento con chiusura prevista per il 26 giugno. Non è chiaro, a questo punto, quando avverrà la partenza della giornalista che aveva comunque espresso la volontà di recarsi sul posto per documentare quanto stesse accadendo alla popolazione ucraina. Quando sarà stabilmente nel Paese, quindi, potrà partire questa esperienza di corrispondenza che la vedrà nuovamente in prima linea, dopo anni di trasmissioni decisamente più di nicchia.