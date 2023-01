Luca Onestini svela: “Soleil mi tradì, venne al GF Vip per un confronto ma non ebbe le pal* e scappò” Al Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha svelato alcuni retroscena su presunte offerte ricevute dagli autori e su Soleil Sorge.

Al Grande Fratello Vip, Luca Onestini è stato protagonista di un acceso faccia a faccia con Soleil Sorge, sua scelta nella trasmissione Uomini e Donne. Il battibecco, in realtà, ha lasciato gli spettatori basiti, sia per gli argomenti tirati fuori ("Luca ha comprato i follower", ndr) che per l'incapacità del concorrente e della conduttrice del GFVip Party, nel ruolo di opinionista, di confrontarsi senza interrompersi l'un l'altra. Una volta tornato nella casa, però, Luca ha continuato a svelare retroscena legati a Soleil Sorge.

Luca Onestini: "Il GF Vip mi offrì soldi per un faccia a faccia con Soleil"

Lo scorso anno, Soleil Sorge era tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Luca Onestini ha svelato che gli autori lo avevano contattato per un confronto con lei, offrendogli anche delle cifre considerevoli, ma lui replicò con un secco rifiuto:

Quello che alcuni di voi sanno e altri no è che l'anno scorso, quando lei era qua (nella casa del Grande Fratello Vip, ndr) e mi ha riempito di insulti, io fui chiamato dal Grande Fratello a venire qua per avere il faccia a faccia. Ma io ho detto: "Sai che c'è? Non me ne frega niente". Mi richiamarono dopo tre giorni, triplicando quello che mi avevano offerto e io ho detto: "Guarda che non è la cifra, basta, non mi interessa, punto". A me lei non interessa, zero. Non me ne frega niente di andare a smer**rla. Non mi interessa.

Luca Onestini apprese del presunto tradimento di Soleil Sorge in diretta

Ma non è tutto. Luca Onestini, durante la notte, è tornato con la mente a quando al Grande Fratello Vip gli comunicarono che Soleil Sorge era stata avvistata con Marco Cartasegna e gli mostrarono le foto. A suo dire, Soleil avrebbe dovuto avere un confronto con lui, ma sarebbe "scappata":

