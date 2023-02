Luca Onestini contro Ivana Mrazova: “Tutte bugie, ha mentito clamorosamente” Al Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ai ferri corti. Il concorrente non ha apprezzato alcune dichiarazioni rilasciate dalla modella sul suo conto: “Ha mentito clamorosamente”.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello Vip, sono ai ferri corti anche Ivana Mrazova e Luca Onestini. Quest'ultimo non accetta che la sua ex fidanzata lo abbia accusato pubblicamente di non esserle stato accanto durante un periodo molto difficile della sua vita. Entrambi si sono sfogati con Oriana Marzoli e gli altri concorrenti del reality.

Perché Ivana Mrazova ha accettato di incontrare Luca Onestini al GF Vip

Ivana Mrazova si è confidata con Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La modella ha spiegato di non essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip con il preciso scopo di riallacciare il rapporto con il suo ex fidanzato Luca Onestini. In realtà, ha visto nella proposta di entrare nella casa, un'occasione per potere parlare in modo maturo con lui, dei problemi che li hanno portati a interrompere la loro relazione:

Non era il mio obiettivo, venire qua e tornare con lui. Io credo un po' al destino, visto che è passato un anno e mezzo da quando ci siamo lasciati e, in questo anno e mezzo, ci siamo visti una volta sola per poche ore, so che ho dentro delle cose. Quando mi hanno chiamato, ho pensato che sarebbe stata una bella possibilità per noi due, rivederci e affrontare questa cose. Però pensavo in maniera un po' più matura.

Lo sfogo di Luca Onestini

Mentre Ivana Mrazova ribadiva: "Se si parla in maniera matura si può costruire, ma con lui è impossibile", Oriana Marzoli è andata a parlare con il diretto interessato. Ha consigliato a Luca Onestini di ritagliarsi il tempo per parlare con Ivana Mrazova, di ascoltare il suo pensiero e di affrontare insieme a lei i problemi che li stanno portando ad allontanarsi. Nelle ultime ore, Ivana ha accusato Luca di non esserle stato accanto durante un periodo molto duro in cui ha fatto i conti con la perdita del padre. Così, Onestini ha minacciato di passare alle vie legali e a Oriana ha ribadito: