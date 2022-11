Luca Daffré: “Ho chiuso con Oriana. Spinalbese al GF Vip? Si sarà studiata i profili social di tutti” L’ex naufrago Luca Daffré conferma a Fanpage.it di aver frequentato Oriana Marzoli fino a due settimane prima del suo ingresso nella Casa. “Voleva una storia seria, scenate di gelosia, si infuriava per i like alle ragazze”. Conferma il flirt con Cristiano Iovino: “Con lui è durata anche di più”. E su Antonino Spinalbese: “Sapevo che si sarebbe legata a qualcuno, si sarà studiata tutti i profili”.

A cura di Giulia Turco

Oriana Marzoli è una bomba di energia e sensualità nella casa del GFVip. È una regina dei reality. In Spagna è nota per aver innescato scontri accesissimi in tv e per le sue turbolente storie d’amore. Prima con l’ex tronista Ivan Gonzales, poi con l’italiano Tony Spina.

Stando al gossip più recente, prima di entrare nella Casa del GFVip, Oriana avrebbe avuto una storia con almeno due uomini già noti alle cronache rosa italiane: Cristiano Iovino, presunta fiamma di Ilary Blasi, e Luca Daffré, ex naufrago reduce dall’ultima Isola dei Famosi. Raggiunto da Fanpage.it, Daffré conferma: “Ci siamo frequentati è vero, ma ho deciso di metterle un freno, voleva una storia seria e io non me la sentivo”.

Luca, partiamo dall’inizio. Come hai conosciuto Oriana?

È iniziato tutto da Instagram, con uno scambio di messaggi. C’è stata sin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci. Lei era a Madrid, è venuta un paio di volte a Milano. Io per lavoro non riuscivo mai a raggiungerla. Devo dire che era iniziata bene, ma è durata poco. Lei è partita subito in quarta, non me la sono sentita di continuare.

A quando risale questa frequentazione?

Ho deciso di chiuderla io un paio di settimane prima che entrasse nella Casa. Tra l’altro non lo sapevo neanche, non mi aveva mai parlato del GFVip. Mi aveva detto che era in Italia per vedere una sua manager.

Ma come? Non ti ha detto del GFVip? Di lì a pochi giorni sarebbe stato inevitabile dirtelo…

Infatti (ride, ndr). Non so dirti il motivo, può anche essere che lo abbiano deciso all’ultimo.

Ad ogni modo, quando l’hai vista nella Casa che cosa hai pensato?

Ho pensato che fosse propio nel suo contesto, i reality sono il suo habitat naturale. In più non ti nego di essermi sentito un po’ preso in giro. Mi è venuto il dubbio che abbia provato a legarsi appositamente ad un ragazzo italiano.

È noto che in Spagna abbia avuto storie d’amore legate alle sue partecipazioni in tv. Ti ha mai parlato di queste relazioni? E hai avuto il sentore che fossero legate ad un’esigenza di visibilità?

Sì, me ne ha parlato. Mi ha detto che è stata molto innamorata, ma che non si sentiva giusta con il suo ultimo fidanzato. Onestamente non abbiamo approfondito l’argomento, ma credo fosse sincera. Oriana è anche molto limpida, diretta, si affeziona in fretta.

(Oriana Marzoli e Ivàn Gonzales, ex tronista di Hombres y Mujeres. Hanno partecipato insieme al reality La casa fuerte).

Cosa mi dici invece di Cristiano Iovino? Ti ha parlato anche di lui?

Sì, so che lo ha frequentato prima di me, stando a quello che mi ha raccontato. Con lui però penso che la frequentazione sia andata più avanti.

Tornando a te, cosa ti ha spinto a mettere un punto alla vostra storia?

Oriana era improntata su una storia seria, mi sono spaventato. Era molto gelosa, ci teneva a sentirci spesso e dopo poco tempo discutevamo già per i like che mettevo sui social ad altre ragazze. Quando faceva certe scenate non riuscivo a capirla. Mi sembrava esagerata, a volte quasi teatrale. In più avevo l’impressione che fosse una ragazza superficiale.

Superficiale in che senso?

Nel senso che ama frequentare certi ambienti, con cui io non ho a che fare. Sono un ragazzo molto semplice. Scherzando, mi aveva anche detto ‘Magari l’anno prossimo andiamo a fare l’Isola insieme!’. Sembrava molto più interessata al contesto, piuttosto che a conoscermi davvero come persona.

E come l’ha presa quando tu hai deciso di chiudere?

Molto male, direi. Mi ha persino bloccato su Instagram. I suoi soliti giochini. Capisco che sia il suo lavoro, ma queste cose non fanno per me.

Ora che nella Casa si è legata ad Antonino Spinalbese hai avuto la conferma delle tue sensazioni?

Sì, è così. Sicuramente si sarà studiata bene i profili dei ragazzi prima di entrare. Lo ha anche ammesso in Casa, tra l’altro. Ero certo che si sarebbe legata a qualcuno di loro.

I suoi trascorsi televisivi ci insegnano che Oriana è piuttosto “caliente”. In Spagna le sarebbero arrivate ben 78 denunce per atteggiamenti giudicati aggressivi in tv…

Delle denunce non so nulla, ma ti posso dire che nei reality in Spagna è conosciuta per fare casino. È “piperina”, lo confermo. Sicuramente dobbiamo ancora vedere tanto di lei.