Loredana Bertè a Belve nonostante le condizioni di salute non buone La cantante di “Pazza” sarà una delle protagoniste del format condotto da Francesca Fagnani nonostante le sue condizioni di salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Loredana Bertè è tornata a casa dopo un ricovero per accertamenti. Ritornata a Milano, come ha annunciato in un post, ha sospeso le sue attività meno una: la registrazione della sua intervista alla nuova stagione di Belve. Ad anticiparlo è TvBlog. La cantante di "Pazza" sarà una delle protagoniste del format condotto da Francesca Fagnani.

Loredana Bertè ospite della nuova stagione di Belve

Loredana Bertè sarà quindi protaognista a Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, pronto a partire da martedì 2 aprile. La giudice di The Voice Senior è rientrata a Milano dopo gli accertamenti dovuti a un malore nella regione intestinale e una serie di interventi subiti, ma riuscirà comunque a tenere fede all'impegno preso con la conduttrice e giornalista e registrare così la sua intervista. Aveva annunciato così il suo stop:

Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere. Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese, ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute.

La nuova stagione di Belve

Martedì 2 aprile, in prima serata, torna su Rai2 la nuova stagione di Belve. Tra gli ospiti certi c'è Fedez, che fa così ‘pace' con la Rai che aveva bloccato la sua partecipazione proprio al programma di Francesca Fagnani nella scorsa stagione. Anche Matteo Salvini sarà ospite per una presenza a suo modo storica: è la prima volta che un vice premier e ministro in carica partecipa al format di Francesca Fagnani.