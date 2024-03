Matteo Salvini ospite di Francesca Fagnani, per la prima volta un vice premier e ministro a Belve Il ministro dei Trasporti, vice premier e leader della Lega registrerà la puntata con Francesca Fagnani la prossima settimana. È la prima volta che nel programma partecipa una carica dello Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Matteo Salvini sarà uno degli ospiti della nuova stagione di "Belve". Il ministro dei Trasporti, vice premier e leader della Lega, registrerà la puntata la prossima settimana. È la prima volta nella storia del programma che a essere intervistato sarà direttamente un vice premier e ministro esponente del Governo. Non è la prima volta che ci arriva un politico: nel 2021, Matteo Renzi e Virginia Raggi, nel 2019 Daniela Santanché e Mara Carfagna, nel 2018 Giorgia Meloni.

La registrazione della puntata avverrà la prossima settimana

Lo apprendiamo da un'agenzia Lapresse: Matteo Salvini sarà ospite della prossima stagione di "Belve". Il ministro dei Trasporti, vice premier e leader della Lega registrerà la puntata con Francesca Fagnani la prossima settimana. Sarà interessante capire quali saranno i temi su cui si svolgerà l'intervista, che manterrà sicuramente un equilibro tra il personaggio politico e quello del privato. Attualmente vice premier e ministro dei trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini nel privato è legato a Francesca Verdini, figlia del politico Denis Verdini. È stato sposato nel 2003 con Fabrizia Ieluzzi, da lei ha avuto un figlio, Federico, nato nello stesso anno. Matteo Salvini ha anche un'altra figlia di nome Mirta, classe 2012, nata dalla relazione con l'avvocata Giulia Martinelli.

La prima puntata il 2 aprile

La prima puntata della nuova stagione di Belve, la decima da quando il programma è in onda, sarà prevista il 2 aprile. Complessivamente, saranno cinque le puntate con la cadenza di una a settimana. Secondo quanto anticipato da Lapresse, ospite della prima puntata dovrebbe essere il rapper Fedez, ma non è da escludere, sempre secondo l'agenzia, che proprio Matteo Salvini possa essere il primo grande nome dei tre previsti per ogni puntata.