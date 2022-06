L’Ora della fine: che flop d’ascolti per Canale 5 Rai1 con un film in replica, “Scusate se esisto”, doppia la serie tv con Claudio Santamaria e vince agevolmente la serata del 15 giugno.

Che flop pazzesco per Canale 5 e la serie tv con Claudio Santamaria L'Ora – Inchiostro contro Piombo. Rai1 con un film in replica, "Scusate se esisto", doppia il Biscione e vince agevolmente la serata. Nessun boom d'ascolti, invece, per Rai3 e "Chi l'ha visto?", che ha parlato del caso di Elena Del Pozzo assassinata dalla madre Martina Patti. Sulle altre reti, The Good Doctor su Rai2 e "Controcorrente – Prima Serata" su Rete 4. Vediamo gli ascolti tv che hanno realizzato.

Gli ascolti tv di mercoledì 15 giugno 2022

Nel dettaglio, ecco gli ascolti della serata di mercoledì 15 giugno 2022. Al primo posto tra i più visti c'è Rai1 con il film Scusate se Esisto con Paola Cortellesi e Raoul Bova: a seguire il film una media di 2.485.000 spettatori pari al 15.7% di share. Il secondo programma più visto è su Rai3: Chi l'ha visto? realizza 1.977.000 spettatori netti per il 13.6% di share. Terzo posto per L'Ora – Inchiostro contro Piombo, flop per Canale 5: 1.303.000 spettatori netti pari all’8.6% di share. Quarta posizione per Chicago Fire che su Italia 1 rappresenta la scelta di 1.088.000 spettatori netti per il 7.3% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

The Good Doctor è stato visto su Rai2 da 1.048.000 spettatori netti per uno share pari al 6.4% di share. Controcorrente – Prima serata, in onda su Rete4, è stato invece visto da 558.000 spettatori netti e il 4.5% di share. Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi, in onda su La7, è stato visto da 369.000 spettatori con uno share del 3.4%. Quattro Matrimoni, in onda su Tv8, ha fatto registrare 330.000 spettatori netti con il 2.9%. Chiude la rassegna delle proposte in prima serata il film proposto dal canale Warner Bros Discover, Nove The Expatriate – In Fuga dal Nemico che ha conquistato la fiducia di circa 329.000 spettatori per il 2.1% di share.