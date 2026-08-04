Lo spoiler di Rosario Monetti: Temptation Island dovrebbe tornare su Canale5 con una nuova puntata a settembre

Temptation island tornerà in onda nuovamente a settembre con una puntata inedita. Lo ha annunciato Rosario Monetti, ex protagonista dell’ultima edizione del programma che ha spiegato di non poter dare aggiornamenti circa la sua situazione sentimentale, in attesa del nuovo appuntamento con le telecamere della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

Dato lo straordinario successo dell’ultima edizione di Temptation Island, la squadra di lavoro di Maria De Filippi avrebbe deciso di trasmettere una nuova puntata, prevista per settembre su Canale5. Ad annunciarlo è stato Rosario Monetti, ex protagonista dell’ultima edizione del programma. I dati di ascolto impressionanti e il record raggiunto dalla puntata finale, la più vista nella storia del programma, avrebbero convinto gli addetti ai lavori a concedere nuovo spazio alle coppie protagoniste della stagione.

Rosario ha spiegato a Vincenzo Galasso di non poter fornire alcun aggiornamento sulla sua storia d’amore con Alessandra Ciociola, dalla quale si era allontanato una volta terminate le riprese, per scelta della donna. Per sapere che cosa sia accaduto tra i due dopo che le telecamere del programma condotto da Filippo Bisciglia si sono spente bisognerà attendere la fine dell’estate, quando Temptation Island potrebbe tornare in onda con una puntata speciale, diversa da quella che ogni anno Uomini e Donne dedica alle coppie protagoniste della stagione.

Dovrebbe trattarsi di un appuntamento dedicato a fare luce sugli sviluppi che hanno interessato la vita dei protagonisti della stagione 2026. Con ogni probabilità, dovrebbe andare in onda in prima serata, anziché nel pomeriggio come accade con gli speciali di Uomini e Donne.

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Che cosa dovrà chiarire la nuova puntata di Temptation Island

Sono diverse le storie il cui finale è rimasto in sospeso dopo la puntata conclusiva andata in onda a fine luglio. Innanzitutto, come avevamo anticipato, quella tra Rosario e Alessandra che, dopo essere usciti insieme dal programma, si erano allontanati. Alessandra aveva infatti spiegato di essere cambiata dopo la fine delle riprese e di non essere più certa di voler portare avanti la relazione con il compagno, dopo il tradimento e le mancanze di rispetto cui aveva assistito. Rosario aveva spiegato che le avrebbe concesso lo spazio che la giovane aveva chiesto, in attesa che potesse fare chiarezza dentro di sé e decidere se dare al loro legame una nuova opportunità.

Anche la fine della storia tra Danilo e Francesca è rimasta in sospeso

Un’altra relazione sulla quale torneranno certamente ad accendersi i riflettori è quella tra Danilo D’Angelo e Francesca Coppola. Anche loro avevano raccontato a Bisciglia di essersi lasciati durante l’appuntamento con le coppie un mese dopo la fine del programma. In quel caso, però, a decidere per la separazione era stato Danilo, dopo avere scoperto alcuni messaggi tra la fidanzata e il tentatore Marco Fatata. Francesca gli aveva chiesto di tornare insieme, ma D’Angelo, pur dicendosi ancora innamorato, era rimasto fermo sulla sua posizione.

Qualche ora fa, però, la situazione si è arricchita di un nuovo elemento: il giovane è stato accusato dalla tiktoker Simona Giordano di averla frequentata di nascosto subito dopo la fine delle riprese, per poi sparire da un giorno all’altro. Tra gli argomenti da chiarire ci sarà certamente anche quest’ultima indiscrezione che lo riguarda.

Giovanni e Sabrina lontani, ma lui si è esposto per difenderla

Nulla dovrebbe essere cambiato, invece, nel rapporto tra Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi. Il siciliano aveva deciso di lasciare la ex compagna dopo avere assistito al bacio con il tentatore Lory ma, poche ore fa, a sorpresa, si è esposto per difendere la 23enne dagli attacchi sempre più feroci ricevuti in rete negli ultimi giorni. Lui stesso ha ammesso di stare vivendo un periodo complicato perché la rottura con Sabrina, alla quale era legato da sei anni, lo ha profondamente segnato. Sono numerosi coloro che si dicono certi che Giovanni sia ancora innamorato e non è escluso che durante l’estate qualcosa tra i due possa cambiare.

Le voci sul tradimento di Cristian Mascolino ai danni di Soraya Sabetta

L’ultima indiscrezione da chiarire riguarda Cristian Mascolino e il presunto tradimento ai danni della ex fidanzata Soraya Sabetta. Risalgono a qualche ora fa le voci secondo cui, pur senza averlo raccontato in trasmissione, il giovane avrebbe avuto una relazione con un’altra donna nel periodo in cui la crisi con la compagna non sarebbe ancora iniziata. Una circostanza che, se confermata, avrebbe il potere di riscrivere interamente la loro storia e potrebbe portarli a confrontarsi nuovamente di fronte alle telecamere.

Perché la puntata speciale sarà indipendente da Uomini e Donne

In genere, Maria De Filippi concede spazio alle coppie uscite da Temptation Island, invitandole a Uomini e Donne in una delle prime puntata della stagione. Ma in questo caso, lo straordinario successo ottenuto dall'ultima edizione del docu-reality ha spinto la squadra di lavoro Fascino a ripensare a questa formula in maniera tale da garantire a Canale5 una prima serata di sicuro successo: per questo, probabilmente, la redazione del programma ha deciso di tornare a investire sulla trasmissione a capitalizzare l'enorme affetto dimostrato dal pubblico.