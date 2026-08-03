Giovanni Grazioso difende l’ex fidanzata Sabrina: “Ha 23 anni e mi ha dato tanto. Pugnalate me, non lei”

È un fiume in piena Giovanni Graioso che difende a spada tratta l’ex fidanzata Sabrina Soussi dagli attacchi durissimi ricevuti dopo la fine di Temptation Island: “Se volete pugnalare qualcuno, fatelo con me”.

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È un fiume in piena Giovanni Grazioso che, a sorpresa, difende a spada tratta l'ex fidanzata Sabrina Soussi dagli attacchi feroci che la giovane siciliana sta ricevendo in questi giorni. In un video il siciliano attacca frontalmente quanti hanno usato parole pesanti nei confronti della sua ex, che definisce "una persona importante", nonostante il modo in cui la loro storia è finita a Temptation Island.

Giovanni Grazioso: “Sabrina ha 23 anni, lasciatela vivere”

"Esco da una storia importantissima in cui ho messo tutto il mio cuore e per me adesso non è facile reagire e costruirmi la mia vita. L’unica cosa che chiedo è di considerare che dall’altra parte c’è una ragazza di 23 anni che mi ha dato tanto e merita rispetto", dice Giovanni, furioso dopo avere letto gli insulti che la sua ex compagna ha ricevuto nel corso delle ultime settimane, "Ci vuole rispetto perché parliamo di un programma televisivo. Sabrina ha fatto le sue scelte e ha avuto il coraggio di mettersi in gioco. Capisco le critiche ma ci vuole un limite perché io ho letto troppa cattiveria. Vergognatevi!".

Giovanni non si limita a difendere la sua ex, ma sceglie di attaccare frontalmente quanti si sono espressi con tanta severità nei suoi confronti: adulti, a volte genitori, persone comuni che hanno riversato la propria frustrazione in rete approfittando del filtro fornito loro da una tastiera. "Sabrina ha 23 anni, lasciatela vivere in serenità. Se volete pugnalare qualcuno, fatelo con me", ha concluso il siciliano in una difesa così accorata che qualcuno ha addirittura cominciato a pensare sia ancora innamorato della sua ex. In realtà, quello che Grazioso chiede è solo il rispetto dovuto a chiunque e ha fatto bene a ricordarlo a chi sembra averlo dimenticato.

Giovanni Grazioso ha fatto quello che Cristian Mascolino non ha fatto

Giovanni si è esposto in prima persona per andare in soccorso della sua ex, facendo quello che un altro personaggio chiacchieratissimo di questa edizione di Temptation Island non ha fatto: Cristian Mascolino. Il romano non ha mai spezzato pubblicamente una lancia a favore dell'ex fidanzata Soraya Sabetta, nonostante le critiche terribili che hanno investito la giovane. Sono diversi gli interventi di cui è stato protagonista dopo la fine delle riprese del programma, ma in nessuno di essi ha chiesto al pubblico della trasmissione di moderarsi di fronte alle terribili cattiverie che da giorni vengono rivolte alla romana.

Questione di sensibilità, che Giovanni ha dimostrato di avere benché Sabrina, come evidenziato dallo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte su Fanpage.it, non abbia mostrato troppi riguardi nei suoi confronti. "Lei lo stava svalutando e le svalutazioni in coppia possono avere due valenze. La prima è togliere potere all'altro e la seconda è umiliarlo. In quel frangente Sabrina sapeva di avere una posizione di potere inferiore a Giovanni. Le sue parole sono espressione di una grave tossicità che però non imputo alla sua persona ma alla società, come se ci fossero lavori di serie A e B", aveva dichiarato ai nostri microfoni nell'analisi delle coppie che gli avevamo chiesto di realizzare.

Anche Lorenzo Ferrari ha difeso pubblicamente Sabrina

Giovanni non è stato l'unico a difendere Sabrina. Ad accorrere in suo aiuto è stato anche Lorenzo "Lory" Ferrari, il single insieme al quale Soussi ha tradito Grazioso nel villaggio di Temptation Island. Consapevole dell'eccessivo livore di cui la 23enne è diventata bersaglio, ha voluto esporsi in prima persona per chiedere che gli attacchi nei suoi confronti cessino. Un atteggiamento maturo che fa onore a entrambi e che, si spera, contribuisca ad allentare la tensione che si è abbattuta su Sabrina.