Sabrina dopo Temptation travolta dalle critiche, ma sui social Lory la difende: “Cerchiamo di non esagerare”

Dopo (e durante) Temptation Island Sabrina Soussi è stata travolta dalle critiche per la storia d’amore con Giovanni Grazioso e per il rapporto con il tentatore Lory. I suoi comportamenti sono stati giudicati sui social pur senza conoscerne le motivazioni: “Mi dispiace che alcune persone abbiano scelto di giudicare senza comprendere”. A difenderla anche lo stesso tentatore.

Sabrina Soussi è stata una delle protagoniste di questa edizione di Temptation Island. La sua storia d'amore con Giovanni Grazioso, il carretto delle brioche e il rifiuto da parte del tentatore Lory l'hanno portata al centro di commenti social sempre più insistenti, tra messaggi di approvazione e feroci critiche. La ragazza è stata travolta da una vera e propria shitstorm, alla quale ha deciso di rispondere solo una volta lontana dalle telecamere.

Fuori dal programma e dopo la puntata "un mese dopo", Sabrina è tornata a riflettere sul suo percorso e soprattutto sull'immagine che ha trasmesso di sé al pubblico. In molti utenti hanno commentato il suo comportamento basandosi solamente sulle immagini viste a Temptation Island, permettendosi di giudicarla senza nemmeno tentare di comprenderla. Ed è su questo aspetto che la ragazza ha voluto soffermarsi una volta riappropriatasi dei suoi canali social: "A volte è difficile accettare quanto facilmente le persone possono giudicare senza conoscere davvero una storia. Esporsi davanti a tante persone non è una cosa facile". Sabrina ha messo una parte della sua vita "nelle mani del pubblico" e la reazione è stata diversa da come si sarebbe immaginata: sperava ci fossero rispetto e comprensione, che invece sono venuti meno soprattutto davanti al rapporto con il tentatore Lory (alla quale ha prima chiesto un bacio e poi di spostarsi lontano dalle telecamere, venendo rifiutata).

Sabrina e il tentatore Lory a Temptation Island

La 23enne ha portato i suoi sentimenti davanti a milioni di spettatori con coraggio ma anche con paura, che forse di fronte a tutto il resto è passata in secondo piano: "Non cerco compassione, chiedo solo di essere vista come persona con la propria storia e la propria fragilità. A volte le parole dette con leggerezza possono ferire molto chi le riceve". A pensarla così è anche lo stesso Lory, che sui social ha preso le sue difese pur senza nominarla direttamente: "Prima di insultare e commentare in modo pesante una persona, sarebbe meglio guardarsi allo specchio e fare due conti con se stessi. Cerchiamo di non esagerare perché dall'altra parte ci sono delle persone che hanno dei sentimenti".

Le scelte che Sabrina ha preso nel programma e nella sua relazione non autorizzano però i followers a insultarla, anche in virtù del fatto che quanto mostrato al pubblico è solamente una parte del suo reale percorso. Proprio questa fragilità potrebbe essere stata uno dei motivi del suo comportamento, come ha ipotizzato a Fanpage.it lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte: "Le motivazioni del suo comportamento possono essere tante e il mentire può essere un modo di attirare l'attenzione".