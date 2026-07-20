Triplo appuntamento per il finale di Temptation Island 2026: mercoledì 29 luglio l’ultima puntata su Canale 5

Triplo appuntamento per il finale di Temptation Island 2026. Le ultime puntate di questa edizione andranno in onda per tre sere consecutive, lunedì 27 luglio, martedì 28 luglio e mercoledì 29 luglio, in prima serata su Canale 5.

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Cambio di programmazione per Temptation Island 2026 nell'ultima settimana di messa in onda. Il ‘viaggio nei sentimenti' delle coppie ancora nel villaggio si concluderà con un triplo appuntamento in prima serata su Canale 5: lunedì 27 luglio, martedì 28 luglio e mercoledì 29 luglio. Per il momento solo due coppie hanno concluso il loro percorso: Sara e Gabriele e Alessandra e Rosario, entrambe uscite separate dopo un falò di confronto anticipato.

Temptation Island 2026 si concluderà con una tripletta inedita: per la prima volta in questa edizione, le ultime tre puntate andranno in onda in tre serate consecutive, sempre a partire dalle ore 21.30 su Canale 5. Lunedì 27 luglio, martedì 28 luglio e mercoledì 29 luglio Filippo Bisciglia accompagnerà gli spettatori verso la fine del percorso dei protagonisti. Al momento rimangono in sospeso le storie di Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Bernadette e Diamante, Francesca e Danilo.

Sabrina e Giovanni saranno già al centro dell'appuntamento di questa sera, lunedì 20 luglio: la ragazza deciderà se accettare il falò di confronto richiesto dal fidanzato oppure continuare il percorso all'interno del villaggio. Soraya invece è sempre più vicina al single Dimitri e ha rifiutato il confronto richiesto dal fidanzato Cristian. Andrea e Iris sono ancora nel pieno del loro percorso: il ragazzo l'ha denigrata spiegando di aver "bisogno di fare sesso" ma di non trovare dall'altra parte la stessa voglia, anzi, una donna che "nel tempo libero colora i pupazzi". Bernadette e Diamante per il momento non hanno fatto entrare i telespettatori nella loro storia d'amore, ma potrebbero rivelare sorprese proprio nel corso delle ultime puntate, così come Francesca e Danilo. Nel frattempo, riguardo le due coppie che hanno già concluso il loro viaggio, emergono i primi gossip: Sara e Gabriele si sarebbero lasciati dopo il programma.