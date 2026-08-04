Chi è Simona Giordano, la tiktoker che accusa Danilo di Temptation Island di averla presa in giro

Si chiama Simona Giordano la tiktoker 25enne che avrebbe avuto una breve relazione con Danilo D’Angelo, cominciata subito dopo la fine delle riprese di Temptation Island. Già popolare sui social, Simona era già stata anche in tv. Anche in quel caso a “regalarle” la popolarità era stata una storia d’amore, ma con un uomo molto più grande.

Danilo D’Angelo è uscito da Temptation Island insieme alla fidanzata Francesca Coppola, ma a un mese dal loro ritorno alla vita quotidiana i due si erano già lasciati. In tv, di fronte a Filippo Bisciglia che gli aveva chiesto il motivo dell’interruzione della loro storia, Danilo aveva spiegato di avere scoperto alcune chat tra Francesca e Marco Fatata, il single conosciuto in trasmissione. Oggi, però, secondo il racconto di una donna di nome Simona Giordano, emerge un’altra versione: anche lui, in quel periodo, avrebbe frequentato qualcun altro a telecamere spente.

Simona è una tiktoker 25enne che avrebbe avuto un flirt con Danilo iniziato poco dopo la fine delle riprese del programma. Oggi lo accusa di averla presa in giro ed è determinata a far emergere la sua versione dei fatti. Napoletana, Simona conta circa 130mila follower su TikTok e circa 70mila su Instagram. Si occupa prevalentemente di moda ed è proprietaria di un negozio di abbigliamento a Napoli. A regalarle quest’ultima ondata di popolarità, però, è stata la presunta e recente vicinanza con Danilo.

Che cosa è accaduto con Danilo D’Angelo di Temptation Island

Danilo avrebbe contattato Simona poco dopo la fine delle riprese di Temptation Island, rivelandole, sebbene il regolamento non lo consenta, di essere uscito dal programma da single e di non avere più alcun rapporto con la sua ex. I due si sarebbero frequentati per circa un mese, senza però instaurare un legame fisso. Poi lui sarebbe sparito, un atteggiamento che avrebbe spinto Simona a raccontare pubblicamente la sua versione dei fatti.

Danilo, a differenza di Simona, non si è esposto sulla questione. Ha preferito non commentare l’accaduto, probabilmente in attesa che il clamore si spenga da solo. A non volersi esporre è anche la ex compagna Francesca, che ha scelto di non commentare le ultime indiscrezioni relative al suo ex fidanzato. Avrebbe però fatto sapere a persone a lei vicine di essere rimasta profondamente turbata dal racconto di Simona.

Perché Danilo D'Angelo starebbe mantenendo il silenzio

Danilo e Francesca potrebbero avere deciso di restare in silenzio anche per un altro motivo: la produzione di Temptation Island sta continuando a seguire a distanza le coppie uscite da quest'ultima edizione per monitorarne eventuali nuovi incroci. Se dovessero emergere nuovi e interessanti spunti di racconto, è possibile che venga allestita una nuova puntata speciale del programma da mandare in onda a settembre. Se D'Angelo decidesse di esporsi adesso, l'interesse del programma nei suoi confronti rischia di venire meno. Mantenendo il silenzio, invece, l'interesse del pubblico resterà destinato a crescere in attesa di un ritorno in tv da organizzare per il periodo successivo alle vacanze estive.

Le critiche per la differenza d’età con il precedente fidanzato

Oltre a essere popolare sui social, Giordano è già stata in tv. Nel 2023, per esempio, era stata protagonista di una puntata di Pomeriggio5, all’epoca ancora condotto da Barbara d’Urso, per rispondere alle critiche ricevute dopo avere presentato pubblicamente il suo compagno, più grande di lei di circa vent’anni. Quella differenza d’età, che alcuni dei suoi follower giudicavano ancora maggiore, l’aveva spinta a esporsi pubblicamente per difendere la sua vita privata e raccontare che, al di là delle critiche, era sicura della sua storia d’amore e di voler sposare il fidanzato.

Di quell’uomo erano stati pubblicati solo alcuni video sui social, ma la sua identità è sempre rimasta segreta. A distanza di qualche tempo, però, Simona è tornata single e ha ricominciato a guardarsi intorno. E sulla sua strada sarebbe arrivato, seppure per un breve periodo, proprio Danilo.