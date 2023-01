“Lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota dopo il GFVip, in ballo alcune televendite” Sembra che dopo l’uscita dal GFVip Patrizia Rossetti abbia litigato furiosamente con il collega Mastrota, colpevole di averle soffiato il lavoro per alcune televendite. “Sembrerebbe sia stato proprio lui a far saltare i contratti, pensando che Patrizia sarebbe rimasta a lungo al GFVip”.

A cura di Giulia Turco

Patrizia Rossetti ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip da alcuni giorni, spiegando di aver preso la decisione per via di alcuni problemi di salute. Sui social non ha ancora aggiornato i fan, ma stando ad alcune indiscrezioni la regina delle televendite sarebbe già tornata operativa con il suo lavoro in tv. Un rientro turbolento, condito da diversi malumori sorti con il collega Giorgio Mastrota.

Mastrota avrebbe soffiato il lavoro a Patrizia Rossetti

Stando a quanto riportano alcune segnalazioni arrivate in dm a Deianira Marzano, sembra che Patrizia Rossetti abbia litigato furiosamente con il collega Mastrota. "Patrizia Rossetti, uscita dalla Casa, aveva dei contratti in standby per alcune televendite. Ma, a quanto pare, il suo collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio", fa sapere una fonte. L'ex gieffina si sarebbe trovata di punto in bianco senza lavoro, così avrebbe addossato le colpe al collega. "Lei lo ha chiamato e gli ha detto una mega sfuriata perché sembrerebbe che sia stato proprio lui a far saltare i contratti, pensando che Patrizia sarebbe rimasta a lungo al GFVip. Lui avrebbe quindi preso il posto di lei in queste televendite".

Giorgio Mastrota ha sempre detto no al GFVip di di Signorini

L’ipotesi di una partecipazione di Mastrota al GFVip era circolata prima dell’inizio del programma. Il volto della tv però, che negli ultimi mesi si è dedicato alla sua vita privata e al matrimonio con Floribeth Gitierrez, aveva prontamente smentito ogni voce: “Tante volte me lo hanno proposto, ma ormai non ci provano nemmeno più”, aveva detto riferendosi al reality. “Ora sanno che la mia risoisja è e sarà sempre no”, aveva spiegato al settimanale Nuovo. “Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo piuttosto che andare in tv a parlare a vanvera”.