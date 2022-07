Giorgio Mastrota non farà mai un GFVip: “Non vado a parlare a vanvera in tv” “Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo piuttosto che andare in tv a parlare a vanvera”, ha spiegato Mastrota che non ha alcuna intenzione di lasciare la sua ‘zona di comfort’ in tv.

A cura di Giulia Turco

Giorgio Mastrota smentisce l’ipotesi di essere tra i concorrenti del prossimo GFVip. Il volto delle televendite ha ammesso che la proposta per il reality show è arrivata in diverse occasioni, ma la sua risposta è stata sempre e soltanto una. Preferisce mantenere la stabilità del suo lavoro e, soprattutto in questo momento, concentrarsi sulla sua vita privata, visto che presto sposerà la compagna Floribeth Gutierrez.

Giorgio Mastrota spiega i ripetuti no al reality show di Signorini

“Tante volte me lo hanno proposto, ma ormai non ci provano nemmeno già… Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no…”, spiega Mastrota in un’intervista al settimanale Nuovo. “Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo piuttosto che andare in tv a parlare a vanvera”, ha continuato. Una frecciata voluta nei confronti del programma di Signorini o semplicemente avrà voluto fare un passo indietro rispetto a dinamiche che non sente sue? Fatto sta che Mastrota non ha alcuna intenzione di lasciare la sua ‘zona di comfort’ in tv: “Questo lavoro mi permette di avere continuità”.

Il matrimonio tra Giorgio Mastrota e la sua Floribeth

Dopo due anni di rinvii a causa della pandemia, Giorgia Mastrota sposerà la compagna Floribeth Gutierrez entro il prossimo Natale. Dopo 10 anni d’amore infatti il noto volto delle televendite è pronto a dire il fatidico sì con una romantica cerimonia che si svolgerà in un agriturismo della Valtellina, dove vive la coppia. Sempre al settimanale Nuovo ha confermato che alle nozze non ci sarà la sua ex compagna Natalia Estrada: “Mi sembrerebbe una forzatura… Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo neanche così amici da sentirci sempre”, ha spiegato. I due hanno comunque mantenuto un buon rapporto, soprattutto per il bene della figlia Natalia Jr che hanno avuto in comune. Nemmeno lei però sarà presente alle nozze, forse per rispetto alla mamma, mentre ci saranno Leonardo e Matilde, i due figli di quattro e nove anni che Mastrota ha avuto da Floribeth.