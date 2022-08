Giorgio Mastrota sposa Floribeth Gutierrez: “La ex moglie Natalia Estrada non ci sarà” Giorgio Mastrota sposerà Floribeth Gutierrez dopo l’estate: “Ci sposeremo a Bormio con rito civile. Faremo qualcosa di intimo, inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti”.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Natalia Estrada, a destra Giorgio Mastrota con Flo Gutierrez

Giorgio Mastrota è pronto a sposare la compagna Floribeth Gutierrez, dalla quale il conduttore ha avuto due figli: Matilde, che oggi ha 9 anni, e Leonardo, che ha 5 anni. Dal matrimonio con Natalia Estrada, invece, Mastrota ha avuto la primogenita Natalia Junior. E poi c'è Federico, nato dalla relazione con Carolina Barbosa. Secondo il settimanale Chi, le nozze saranno celebrate a settembre, in un agriturismo in valtellina, alla presenza di "un centinaio di amici non dello spettacolo". Giorgio Mastrota ha parlato delle nozze imminenti in un'intervista rilasciata a DiPiù Tv.

Giorgio Mastrota sposa Floribeth Gutierrez a Bormio

Giorgio Mastrota ha spiegato che le nozze con rito civile, si terranno a Bormio. La cerimonia sarà strettamente privata. Ai festeggiamenti nuziali, infatti, parteciperanno solo i parenti e gli amici più stretti:

Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti quattro anni fa. Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta. Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti.

Alla cerimonia non sarà presente Natalia Estrada

Il conduttore, dunque, ha ribadito di avere in mente una cerimonia tranquilla: “Sarà una festa tranquilla, nell’agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo il matrimonio in alta quota". Secondo quanto riporta TGCom24, al matrimonio di Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez "non parteciperà l'ex moglie Natalia Estrada", da cui si è separato nel 1998. Al contrario, invece, presenzierà la loro figlia Natalia Junior, che lo ha già reso nonno due volte. Natalia, infatti, ha due figli: Marlo e Sasha.