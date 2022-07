Giorgio Mastrota presto sposo, le nozze con Floribeth Gutierrez dopo 10 anni d’amore Dopo due anni di rinvii a causa della pandemia, Giorgio Mastrota è pronto a sposare la fidanzata Floribeth Gutierrez. La coppia convolerà a nozze entro Natale con una cerimonia che dovrebbe svolgersi in un agriturismo in Valtellina. L’annuncio in un’intervista al settimanale Nuovo.

A cura di Elisabetta Murina

Giorgio Mastrota sposerà presto la fidanzata Floribeth Gutiereez. Dopo diversi rinvii causati dalla pandemia, la coppia ha annunciato che celebrerà finalmente il matrimonio che sogna fa tempo. La notizia tra le pagine del settimanale Nuovo.

Giorgio Mastrota e Floribeth sposi entro Natale

Il "Re delle Televendite", come orma si definisce, coronerà finalmente il suo sogno d'amore. Il grande giorno con la fidanzata Flo era in programma da tempo, da almeno due anni, ma è stato posticipato per via della pandemia. Ora è ufficiale, come ha raccontato il futuro sposo in un'intervista al settimanale Nuovo: "Celebreremo le nozze dopo 10 anni insieme e io sono davvero molto contento".

La cerimonia dovrebbe svolgersi entro Natale in Valtellina, dove la coppia vive ormai da tempo. E anche se non è ancora stata fissata una data, i futuri sposi hanno le idee ben chiare sul tipo di ricevimento: "Un festa tranquilla in un agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo le nozze in alta quota".

L'ex moglie Natalia Estrada non sarà invitata

Prima di conoscere Floribeth, Giorgio Mastrota è stato sposato Natalia Estrada che, ha voluto ribadire, non sarà invitata alle nozze: "Siamo in ottimi rapporti, ma io non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d'accordo. Insomma, viviamo in due separati". I due ex coniugi hanno mantenuto buoni rapporti, anche per il bene della figlia Natalia Jr. avuta insieme, ma non così tanto da volerla al suo fianco nel giorno delle nozze. A essere presenti alla cerimonia, invece, saranno sicuramente i figli che il "Re delle Televendite" ha avuto con la futura moglie, Leonardo e Matilde, che hanno rispettivamente quattro e nove anni.