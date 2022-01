L’ex di Miriana Trevisan: “Urtis dice la verità, le ho pagato anche il social media prima del GFVip” Vito Fiusco, l’imprenditore che è stato legato a Miriana Trevisan, conferma quanto detto da Giacomo Urtis sui doni costosissimi: “Ovviamente erano miei regali per lei o perché mi “faceva capire” ne avesse bisogno!”.

Le parole di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan al GF Vip sono diventate un caso. "Io la conosco – ha detto Urtis parlando di Trevisan con Soleil Sorge – da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30 mila euro". Affermazioni che avevano destato una reazione schifata da parte di Miriana Trevisan e un annuncio di querela da parte di Pago, ex marito dell'attuale inquilina del Grande Fratello Vip. Urtis si è poi scusato per aver urtato la sensibilità di Trevisan, non negando tuttavia il contenuto delle cose dette.

Vito Fiusco parla di Miriana Trevisan: "Le sante stanno in paradiso"

Nelle scorse ore è intervenuto sulla vicenda proprio l'ex compagno di Miriana Trevisan, Vito Fiusco, a quanto pare la persona alla quale Urtis faceva riferimento nel racconto fatto a Soleil: "Finita la puntata del Grande Fratello Vip di ieri – ha scritto – sono stato preso d'assalto con domande e frasi sgradevoli perché in molti sanno che io e Miriana prima di entrare nella casa stavamo insieme". Quindi Fiusco prosegue così:

Ciò che ha detto il mio amico Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perché lui ha detto solo la verità). Ovviamente erano miei regali per lei o perché mi "faceva capire" ne avesse bisogno! Molti nella casa (sia dentro che fuori) sapevano di noi, è la realtà dei fatti.

Nella storia pubblicata Fiusco contesta l'affermazione di Miriana Trevisan sul suo essere single da 5 anni: "Non mi sembra la verità! E non parlo perché sono geloso o per altro (anche perché sono felicemente fidanzato) ma solo per realtà delle cose e non far dire bugie su di me". Quindi Fiusco chiude così: "Un esempio? Il suo social media è stato pagato da me prima di entrare nella casa. Ricordo che le sante stanno in paradiso".

Chi è Vito Fiusco

Originario di Taranto, imprenditore nel campo della ristorazione, Vito Fiusco è proprietario di alcuni locali a Roma. Attualmente legato a Veronica Ursida, personaggio noto al pubblico di Uomini e Donne, è stato legato alla showgirl Miriana Trevisan fino al 2021, per quanto non si sappia nulla della durata effettiva dello loro relazione. Il solo a parlarne pubblicamente è stato proprio Fiusco, che ha raccontato come dopo la rottura i due avrebbero mantenuto un rapporto d’amicizia e di stima reciproca.

Pago minaccia querela dopo le parole di Urtis

Rabbiosa è stata la reazione di Pago all'accaduto. L'ex marito di Miriana Trevisan, i due hanno avuto anche un figlio, ha pubblicato sui social una storia in cui annuncia che i suoi legali valuteranno azioni contro le persone all'interno della casa: "Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più, nel rispetto soprattutto di nostro figlio. Pago".