"Levateje er vino a Carmen!", Christian De Sica punge la soubrette che cerca di imitare Serena Brancale Un momento di ilarità ha caratterizzato l'ultima puntata di "Ne Vedremo delle Belle", il talent show condotto da Carlo Conti su Rai 1, quando Carmen Russo ha improvvisato un'esibizione non prevista (e non richiesta), scatenando la reazione divertita di Christian De Sica.

La terza puntata di Ne vedremo delle belle è stata scatenata. Durante le votazioni per la prova canora di Laura Freddi e Pamela Prati, che si sono cimentate nell'interpretazione di "Anema e Core" nella versione di Serena Brancale, Carmen Russo non è riuscita a trattenere l'entusiasmo. "La volevo fare anche io. Come l'avrei fatta: vi faccio vedere", ha esclamato la showgirl, lanciandosi in un'improvvisata performance vocale.

L'esibizione spontanea di Carmen Russa scatena Christian De Sica

L'esibizione spontanea di Carmen è stata così convincente che persino Serena Brancale, presente in studio, ha commentato divertita: "Darei il voto a te". Ma è stato Christian De Sica a rubare la scena con una battuta fulminante che ha fatto esplodere lo studio in una risata: "Levateje er vino a Carmen!", ha esclamato l'attore in perfetto dialetto romano. La gag ha rappresentato uno dei momenti più leggeri della serata, che ha visto anche momenti di tensione come il confronto acceso tra Patrizia Pellegrino e Frank Matano.

I precedenti momenti cult di "Ne Vedremo delle Belle"

Nella stessa puntata, ha fatto discutere lo scontro tra Valeria Marini e tutte le altre. La bionda stellare ha perso la sfida con Patrizia Pellegrino, che precedentemente aveva attaccato Frank Matano: "Non ti devi permettere, io ho 43 anni di carriera". Poi c'è stato anche lo sfogo di Veronica Maya, criticata per i ritocchi estetici: "Ho rifatto il seno ogni volta che ho allattato. Ho un marito che fa questo di mestiere e non ne ho mai fatto mistero. Sul viso mi hanno attaccato troppo. Ho fatto un po' di botulino e per questa storia mi hanno attaccata. Tutte facciamo medicina estetica, ma non sono tutta rifatta. Tra un mese, il botox al sopracciglio mi va via. Se non voglio rifarlo, non lo rifaccio. Se voglio rifarlo, lo rifaccio. È un problema mio".