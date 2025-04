video suggerito

Valeria Marini perde la testa e la sfida a Ne vedremo delle belle: "Io non avevo bisogno di questa ribalta" La regina del programma attacca tutte le altre dopo aver perso la sfida con Patrizia Pellegrino: "Fanno i sorrisi davanti e lanciano frecce dietro. Io non avevo bisogno di questa ribalta. Io voto col cuore, voi votate contro di me".

Valeria Marini ha deciso di tirare fuori gli artigli. Nel corso della terza puntata di Ne vedremo delle belle, la bionda "stellare" pesca la regina di cuori e partecipa per prima. Ma nei video della settimana non le manda a dire contro le sue colleghe. "Fanno il sorriso davanti, lanciano frecce dietro. Io non avevo bisogno di questa ribalta", spiega lasciando capire che sono le altre ad aver bisogno della prima serata. Nel daily, Veronica Maya dice che Valeria Marini "starnazza" e viene ripresa da Mara Venier durante la puntata. Valeria Marini perde la sfida con Patrizia Pellegrino e poi si lamenta di tutte le altre che le hanno votato contro.

La sfida con Patrizia Pellegrino

Valeria Marini credeva di avere vita facile e decide di mettere in sfida Patrizia Pellegrino, che è il fanalino di coda di questo programma. Lei, come aveva confermato anche a Fanpage.it, non ha intenzione di competere: è felice di essere ultima, perché a lei interessa solo dare un messaggio di positività. Nonostante questa facciata, però, anche Patrizia Pellegrino tira fuori le unghie e prima di cominciare la sfida attacca Frank Matano: "Vorrei dire che tu devi imparare a rispettare le persone. Hai detto delle cose brutte la volta scorsa. Io ho 43 anni di carriera. Devi rispettarmi perché non sono una ragazza di vent'anni che sta cominciando ora. Quando fai le battute, devi prima sciacquarti la bocca. Hai fatto una battuta offensiva".

Valeria Marini e Patrizia Pellegrino si sfidano nel musical

Dopo lo scontro, comincia la battaglia. La sfida è il musical sulle note di Priscilla, la regina del deserto. La prima è Valeria Marini che, anche a causa delle scaramucce accadute poco prima, incassa soprattutto i complimenti di Frank Matano. La seconda "Priscilla" di serata è Patrizia Pellegrino. Questa volta, due giudici su tre premiano Patrizia Pellegrino. Frank Matano, ovviamente, vota per Valeria Marini. Anche le altre ragazze premiano Patrizia Pellegrino: "Almeno lei ha beccato i passi principali". Dopo aver perso la sfida, Valeria Marini attacca le compagne: "Io voto col cuore, voi votate contro di me".