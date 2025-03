video suggerito

Christian De Sica pubblica le parole di Marco Travaglio contro il riarmo: "Per la prima volta sono d'accordo con lui" Travaglio da Gruber viene condiviso da De Sica: "Dobbiamo comprare armi per fare la guerra a chi? Per spararci sulle palle?". L'uscita dell'attore ha creato reazioni contrastanti tra i suoi follower.

Christian De Sica e Marco Travaglio, la strana coppia. No, non si tratta né di un cinepanettone all'orizzonte né di un progetto editoriale. Semplicemente l'attore e regista ha condiviso sul suo profilo Instagram un intervento di Marco Travaglio a Otto e Mezzo contro il "riarmo": "Dobbiamo comprare più armi per fare la guerra a chi? Per spararci da soli sulle palle?".

Il messaggio di Marco Travaglio condiviso da Christian De Sica

Lilli Gruber chiede al direttore del Fatto Quotidiano: "Dobbiamo restare agganciati agli Stati Uniti altrimenti non si può fare nulla? e la risposta di Travaglio è stata:

L'alternativa quale sarebbe? A chi dovremmo essere agganciati? Tutto questo casino nasce dal terrore che scoppi la pace in Ucraina senza di loro, dopo che loro hanno passato tre anni in cui avrebbero dovuto vincere una guerra che hanno perso, organizzare una pace che non l'hanno organizzata. Ora fanno i sofisti perché l'ha organizzata coi suoi metodi brutali, Donald Trump.

Una presa di posizione netta quella del direttore del Fatto Quotidiano che ha incontrato inaspettatamente l'approvazione di Christian De Sica: "In questo mondo di pazzi, finalmente stanno spostando l'asse dello scontro dal piano commerciale al piano militare. Dovremmo ringraziarli perché almeno sul piano commerciale, l'Europa qualche carta da giocare ce l'avrebbe. Noi continuiamo ad andare indietro a questi matti che parlano di riarmo. Vogliono prendere pezzi di PNRR per comprare più armi ma per fare più guerra a chi? Per spararci da soli nelle palle? Meno male che la Meloni non segue questi".

L’uscita di Christian De Sica ha ovviamente scatenato reazioni contrastanti: tra i suoi follower, c’è chi apprezza il suo prendere posizione su un tema così delicato e chi, invece, critica il suo avvicinamento alle posizioni di Marco Travaglio.