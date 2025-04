“Quando tuo marito ti fa gli interventi, la fa la fattura?”, la risposta di Veronica Maya a Matano: “Pago in natura”

È stata una serata particolare quella di questa sera, sabato 5 aprile, a Ne vedremo delle belle. La terza puntata è stata molto serrata, ricca di polemiche e di eventi memorabili. Frank Matano, in particolare, è stato protagonista nel bene e nel male di tante dinamiche. Dopo la lite con Patrizia Pellegrino, è intervenuto sul blocco dedicato a Veronica Maya. La showgirl ha rivelato di stare male quando la criticano per i ritocchi estetici: "Dicono tutti la stessa cosa, mi chiedono che cosa abbia fatto al volto. Ma a volte, il trucco accentua".

Il compagno di Veronica Maya è un chirurgo estetico, così Matano chiede: "Quando tuo marito ti fa gli interventi, la fa la fattura?". La risposta di Veronica Maya è fulminante: "Pago in natura". La reazione di Frank Matano: "Wow". Poi riflette: "Si può dire a quest'ora, è tardi".

Prima della battuta di Frank Matano e della replica, la soubrette si era sfogata nel video di presentazione della sfida, spiegando di soffrire molto le critiche da parte del pubblico sui suoi ritocchi estetici: "Sul viso mi hanno attaccato troppo. Ho fatto un po' di botulino e per questa storia mi hanno attaccata"

Mi chiamano i giornali per fare delle interviste e iniziano sempre con il fatto che io sia rifatto, che non parlare di altro. Il trucco televisivo enfatizza pregi e difetti. Ci sta che uno cambia. Ho rifatto il seno ogni volta che ho allattato. Ho un marito che fa questo di mestiere e non ne ho mai fatto mistero. Sul viso mi hanno attaccato troppo. Ho fatto un po' di botulino e per questa storia mi hanno attaccata. Tutte facciamo medicina estetica, ma non sono tutta rifatta. Tra un mese, il botox al sopracciglio mi va via. Se non voglio rifarlo, non lo rifaccio. Se voglio rifarlo, lo rifaccio. È un problema mio.