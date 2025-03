video suggerito

Aldo Bergamaschi, l'ex marito di Veronica Maya ora fa l'ipnosi e crede che gli alieni ci controllino L'ex marito di Veronica Maya, presto protagonista di "Ne vedremo delle belle" su Rai1, oggi è esperto di ipnosi regressiva e crede negli alieni: "Ci controllano da remoto. Trump? È sicuramente controllato".

Nel panorama dello spettacolo italiano, ci sono figure che dopo un momento di notorietà scelgono strade alternative e sorprendenti. È questo il caso di Aldo Bergamaschi, ex marito della conduttrice Veronica Maya, che ha intrapreso un percorso decisamente inusuale dopo la fine del suo matrimonio. Bergamaschi è diventato noto al grande pubblico nel 2002 grazie alla sua partecipazione a "Uomini e Donne", dove corteggiava la tronista Lucia Pavan, perdendo però il confronto con Costantino Vitagliano. La sua vita ha preso una svolta significativa quando ha conosciuto Veronica Maya (nome d'arte di Veronica Russo), conduttrice di programmi Rai come lo Zecchino d'Oro e prossima protagonista di "Ne vedremo delle belle", il talent per le soubrette condotto da Carlo Conti.

Che cosa fa oggi Aldo Bergamaschi: esperto in ipnosi regressiva e alienologia

Aldo Bergamaschi è esperto in ipnosi regressiva e alienologia. Nella puntata di ieri, lunedì 17 marzo, l'ex di Veronica Maya è apparso a "La Zanzara" qualificandosi come esperto di ipnosi e sostenendo teorie sugli alieni che parassiterebbero gli esseri umani. Alla domanda sul perché questi presunti alieni vogliano controllarci, ha risposto: "Ci vogliono controllare perché noi abbiamo qualcosa che loro non hanno, la parte animica. È una fonte di energia incommensurabile che loro vogliono a tutti i costi e tutto gira intorno a questa energia".

Siamo tutti controllati dagli alieni in remoto. Come sono riuscito a convincermi? Più di 1700 persone si sono sottoposte a questa metodologia ed è venuto fuori una serie di informazioni allineate. Tutti dicono la stessa cosa, che vedono entità che non sono uguali a noi umani. Donald Trump? È sicuramente sotto controllo.

"Non voglio che si sappia con chi ero sposato"

Quando, però, Giuseppe Cruciani gli ha chiesto se potesse nominare la sua ex moglie, Veronica Maya, Aldo Bergamaschi ha rifiutato: "Preferisco di no perché non voglio che si sappia, non è importante". È molto complesso immaginare come l'ex protagonista di Uomini e Donne ed ex marito della soubrette si presenti oggi come esperto di pratiche esoteriche e teorie complottiste degli extraterresti.