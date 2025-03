video suggerito

Nadia sbotta contro Cristina a Uomini e Donne: "Senza telecamere, Gianmarco non l'avresti neanche guardato" Nella puntata di Uomini e Donne del 6 marzo, Nadia ha attaccato Cristina Ferrara, accusandola di non essere davvero interessata a Gianmarco Steri: "Non capisco la sua semplicità dov'è, sia a livello estetico che caratteriale". La reazione della corteggiatrice.

A cura di Sara Leombruno

A Uomini e Donne, Gianmarco Steri prosegue la sua conoscenza con Cristina Ferrara. Nella loro ultima esterna, la corteggiatrice napoletana l'ha portato in riva al mare e i due hanno trascorso del tempo insieme, tra scherzi e chiacchiere. In studio, però, la corteggiatrice Nadia ha preso parola e l'ha accusata di non avere intenzioni sincere nei confronti del tronista. Ecco cosa è successo.

L'esterna di Gianmarco e Cristina a Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono incontrati in riva al mare. La ragazza gli ha chiesto di fare il bagno insieme, nonostante le basse temperature e il tronista, suo malgrado, ha accettato. Dopo aver messo il costume, però, Cristina gli ha detto: "È tutto uno scherzo, volevo vedere se saresti riuscito a lasciarti andare". L'appuntamento si è concluso tra le risate dei diretti interessati.

L'intervento di Nadia

Arrivati in studio, Gianmarco ha così commentato l'uscita con Cristina: "Mi ricordo di aver passato una bellissima giornata, ma nelle esterne che facciamo, mi racconti pochissimo di te, questa cosa mi ha fatto pensare. Questi giorni sono andato a sbirciare sui social, abbiamo stili di vita diversi, io lavoro tutto il giorno e ho notato che viaggi tantissimo, non vorrei che questa diversità possa portarti chiudere". A quel punto, le ha chiesto se, nella vita di tutti i giorni, lei sarebbe comunque uscita con lui.

A quel punto, ha preso parola Nadia, che nell'ultima puntata aveva avuto un battibecco con il tronista a causa di Martina De Ioannon: "Fuori da questo studio, lei non ti avrebbe nemmeno guardato, non capisco la sua semplicità dov'è, sia a livello estetico che caratteriale". "Parli come una persona chiusa mentalmente", ha ribattuto Cristina, visibilmente infastidita. La napoletana ha poi aggiunto: "Tu non mi conosci, hai rotto le scatole, non puoi dare questi giudizi su di me".