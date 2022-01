Le scuse farlocche di Katia Ricciarelli a Lulù: “Avevo ragione io, ma ho fatto quello che volevano” Katia Ricciarelli non sembra essere sinceramente pentita delle frasi inaccettabili pronunciate al Grande Fratello Vip. A Soleil Sorge e a Carmen Russo ha confidato di essere convinta di “avere tutte le ragioni”.

A cura di Daniela Seclì

La puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 7 gennaio, ha fatto storcere il naso agli spettatori. In molti, si aspettavano dei provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli, per le frasi inaccettabili pronunciate all'indirizzo di Lulù Hailé Selassié. In realtà, il conduttore Alfonso Signorini che nella puntata precedente aveva invocato un provvedimento disciplinare per punire la maleducazione dei concorrenti, ha fatto un passo indietro. È entrato nella casa, ha rimproverato bonariamente sia la cantante che Lulù e invitato tutti a darsi una regolata. Fine della storia, nessuna squalifica ma neanche una sfida al televoto. Alla fine della puntata, sono risultate entrambe immuni. Le due si sono scusate in modo evidentemente fasullo, come rimarcato anche da Clarissa Hailé Selassié, presente in studio. A dimostrare che le scuse non fossero sincere, le parole che Katia Ricciarelli ha pronunciato poco dopo.

Le scuse in diretta dopo frasi inaccettabili

"Lulù torna a scuola al tuo paese", "Scimmia", "La principessa che sta a gambe aperte", "Nathaly dovrebbe trovare un camionista che la acchiappa", "Ma Biagio D'Anelli è normale o è gay", "In fondo Giacomo Urtis è una donna": queste sono solo alcune delle frasi pronunciate da Katia Ricciarelli e che Alfonso Signorini ha attribuito a una mentalità dovuta all'età avanzata. In diretta, l'artista ha fatto le sue scuse in modo generico. Lulù è stata accusata di aver dato della "razzista" a Katia in modo improprio e quando la concorrente ha ribadito che una persona che pronuncia quelle frasi, lo è, Ricciarelli ha tagliato corto: "A me sembra abbastanza aver chiesto scusa", mettendo un muro a ogni confronto con lei. Insomma, non proprio l'atteggiamento di chi è sinceramente pentito.

Katia Ricciarelli è convinta di avere ragione

Il giorno seguente, mentre era in giardino, Katia Ricciarelli ha confidato a Soleil Sorge di avere ricevuto i complimenti per come si è comportata in puntata: "Ieri ho avuto i complimenti da tutti, dall'alto, per come mi sono comportata. Ho detto ‘Grazie tante, ma mi è costato molto, l'ho fatto per voi perché ve lo meritate'. Che poi stanno male anche loro". Anche se poi dà ragione a Soleil Sorge che le dice che in fondo fosse giusto placare i toni. Poco dopo, però, a Carmen Russo si dice convinta che avesse ragione lei: