Katia Ricciarelli e l’ennesimo scivolone: “In fondo Giacomo Urtis è una donna” Al Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è stata protagonista dell’ennesimo scivolone. La concorrente ritiene che Giacomo Urtis, in fondo, sia una donna. Qualche settimana fa disse: “Ma Biagio D’Anelli è normale o è gay?”.

A cura di Daniela Seclì

Ennesimo scivolone per Katia Ricciarelli. Il Grande Fratello Vip, che prevede di essere ripresi 24 ore su 24, probabilmente non era il programma più indicato per la cantante, la cui lingua non ha freni. Alcune delle sue uscite infelici, sono passate in sordina perché mai affrontate in puntata o tirate fuori con il solo scopo di darle la possibilità di minimizzarle. Ma ai fedelissimi del reality, che non si perdono un solo istante della diretta, è difficile sfuggire. Così, su Twitter ha iniziato a circolare l'ennesima frase sconveniente. Stavolta è stata indirizzata a Giacomo Urtis.

Cosa ha detto Katia Ricciarelli su Giacomo Urtis

Katia Ricciarelli stava chiacchierando con Kabir Bedi, quando l'attore ha manifestato una certa curiosità per Valeria Marini e Giacomo Urtis che costituiscono un unico concorrente. Il settantacinquenne ha domandato: "Devono andare in bagno insieme? Questa è la regola?". L'artista ha annuito, mentre Valeria Marini precisava: "Quando sei legato sì". Allora, Katia – avvicinandosi a Kabir – gli ha spiegato: "Sì, ma…bisogna dirglielo, in fondo sono due donne". Insomma, l'ennesimo scivolone che in pochi minuti ha infiammato il dibattito su Twitter.

Il precedente: "Ma Biagio D'Anelli è normale o è gay?"

Solo qualche settimana fa, Katia Ricciarelli aveva pronunciato una frase francamente inaccettabile. Biagio D'Anelli aveva fatto da poco il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e la cantante, conversando con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, ha detto: "Perdiamo tutti gli uomini qua. Biagio è normale? È gay? Spero di no, altrimenti qui si perdono tutti gli uomini per la strada". C'è grande attesa per la puntata del reality, in onda venerdì 7 gennaio, per scoprire se dopo lo scontro tra Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Selassié verranno presi provvedimenti per l'una o per l'altra. Di certo, sarà impossibile ignorare l'accaduto.