Le scale di Sanremo all’isola per i Jalisse: “Gli hanno negato il palco per 26 volte consecutive” Ilary Blasi e Alvin presentano i Jalisse all’Isola dei famosi 2023. “Dopo 26 no consecutivi, questa coppia ha di nuovo una scala”. Pensata per i cantanti una “riproduzione” della scala di Sanremo.

A cura di Stefania Rocco

Per lo sbarco dei Jalisse all’Isola dei famosi 2023, la produzione del reality di Canale5 ha pensato a un arrivo “in grande stile”. La convocazione da concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi è arrivata dopo le dure accuse dei due artisti che, vincitori di Sanremo nel 1997 con la canzone “Fiumi di parole”, hanno raccontato di avere tentato per anni di tornare al Festival, invano. Per questo motivo, gli autori dell’Isola hanno pensato a un ingresso speciale.

Lo sbarco dei Jalisse all’isola dei famosi 2023

Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono stati accolti sulla spiaggia dell’Honduras destinata alle riprese dell’Isola dei famosi con una speciale “riproduzione” della scala di Sanremo. In questo caso, tuttavia, la scala era realizzata in legno e aveva dimensioni considerevolmente più contenute rispetto a quella originale.

Alvin ai Jalisse: “Gli è stato negato il palco di Sanremo per 26 volte consecutive”

Alvin ha introdotto così i Jalisse all’Isola: “Dopo 26 no consecutivi, la coppia a cui è stato negato il palco grazie all’Isola dei famosi ha di nuovo la sua scala. Signore e signori, i Jalisse”. Perfino il jingle scelto per l’arrivo dei due cantanti sulla spiaggia era quello caratteristico di Sanremo. Era stati proprio i Jalisse a raccontare di essere stati esclusi dal Festival per 26 anni consecutivi. “26 no, ma non ci fermiamo. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival!”, avevano raccontato Drusian e Ricci lo scorso anno. Con l’Isola dei famosi è arrivata l’occasione per tornare in tv e, magari, avvicinarsi alla prossima edizione del Festival. "Il sogno resta quello di tronare al Festival", hanno ammesso entrambi prima di partire per l'Honduras. Sarà un'Isola all'insegna della musica, magari propedeutica a un grande ritorno.