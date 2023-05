La vita privata dei Jalisse: Fabio e Alessandra sono sposati e hanno due figlie I Jalisse, il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, sono tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2023. Dal 1992 hanno iniziato a lavorare insieme, per poi sposarsi dopo qualche anno. La vittoria a Sanremo 1997 con “Fiumi di Parole” ha creato uno spartiacque nella loro carriera.

I Jalisse sono il duo musicale composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, sposati dal 1999 e genitori di due figlie: Angelica e Aurora. I due sono tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023, e hanno vinto nel 1997 il Festival di Sanremo con il brano "Fiumi di parole". Dopo quell'edizione, però, non sono più riusciti a partecipare alla kermesse nonostante abbiano proposto i loro brani in più occasioni.

Il legame professionale e la vittoria a Sanremo 1997 con Fiumi di parole

I due si sono incontrati per la prima volta nel 1990 in una casa discografica, dopo aver maturato delle esperienze musicali separatamente. È nel 1992 che i due decidono di lavorare insieme, ma è solo nel 1994 che nasce il duo dei "Jalisse", il cui nome nasce dal personaggio di Jaleesa della serie televisiva Tutti al college. È il 1995 quando partecipano a Sanremo Giovani con il brano "Vivo", che gli fa guadagnare il terzo posto oltre che la possibilità di partecipare al Festival l'anno successivo, classificandosi sesti con la canzone "Liberami".

L'exploit avvenne nel 1997, quando presentando nella sezione Big il brano "Fiumi di parole" riuscirono a portare a casa la vittoria, arrivando anche quarti all'Eurovision di quell'anno.

Sebbene abbiano provato a presentare i loro brani in più occasioni, non sono più riusciti a partecipare al Festival di Sanremo. Quest'anno sono arrivati a collezionare la 26esima proposta, rifiutata, ma non hanno mai pensato di tirarsi indietro: "Non ci fermiamo". Il duo, infatti, ha continuato la carriera nel settore musicale, collaborando anche all'estero e pubblicando vari album, creando anche un'etichetta musicale indipendente. Negli anni hanno poi preso parte a diversi programmi televisivi, da The Voice of Italy a Tale e Quale Show, passando per Ora o mai più

La storia d'amore tra Fabio Ricci e Alessandra Drusian

È arrivato prima l'amore per la musica e poi quello che ha portato entrambi ad innamorarsi. Il fatto di collaborare insieme, fianco a fianco ha permesso ad Alessandra e Fabio di conoscere dei lati inediti l'uno dell'altra, diventando sempre più complici e disposti ad entrare nelle profondità di un rapporto le cui fondamenta sono state nell'arte. "Noi due sul palco, complici come nella vita. Ci divertiamo giochiamo, siamo due eterni bambini grazie alla musica" hanno dichiarato in più occasioni.

Il matrimonio e le figlie Angelica e Aurora

Alessandra Drusian e Fabio Ricci si sono sposati il 18 ottobre del 1999, dal loro matrimonio sono nate due figlie, Angelica e Aurora, di cui però si sa molto poco, dal momento che anche sui social condividono solo alcune cose del loro privato. Il prossimo ottobre saranno ben 24 anni che i due sono sposati e ogni anniversario rappresenta una conferma dell'amore che li unisce e della volontà di costruire un legame duraturo e sempre più forte col passare del tempo.