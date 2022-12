Sanremo 2023, un altro no per i Jalisse: “Siamo a ventisei ma non ci fermiamo” Il duo vincitore di Sanremo ’97 incassa il ventiseiesimo rifiuto di fila e rilancia con un brano natalizio dal titolo auto-consolatorio: “Noi l’unica salvezza”.

Quest'anno ci sono i Jalisse? È ormai un tormentone quello del rifiuto del duo che vinse il Festival di Sanremo nel 1997 con "Fiumi di parole". Fabio Ricci e Alessandra Drusian ormai la prendono con grande sportività anche perché, come confermarono un anno fa a Fanpage.it, alla fine "ogni anno si parla di noi". Adesso rilanciano: "26 no, ma non ci fermiamo. Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio ‘Noi l'unica salvezza". Il titolo del brano suona auto-consolatorio, per non dire profetico.

Il messaggio dei Jalisse

Il messaggio dei Jalisse è assolutamente privo di invidie e di gelosie. Anche un anno fa fecero sapere di non avercela con Amadeus perché "anche i precedenti direttori non ci hanno mai chiamato" e anzi augurano un buon lavoro ad Amadeus e al "variegato cast". Poi annunciano: "Viva il Festival! A presto con altre novità". Che sia la volta buona di vederli come super-ospiti?

26 no, ma non ci fermiamo. Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio "NOI L'UNICA SALVEZZA" che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube, Domani sera su Cine 34 il film di Maurizio Battista "4 Misteri ed un Funerale" con la nostra colonna sonora e musiche inedite. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!

La lunga lista degli esclusi

Non solo Jalisse, ma la lista degli esclusi a Sanremo 2023 è davvero molto lunga e ricca di nomi eccellenti. Tra tutti, fanno molto rumore le bocciature di Annalisa, Clementino, Coez, Antonino, Daniele Silvestri, Drusilla Foer, Paola Turci. Niente Festival neanche per Sabrina Salerno, Ricchi e Poveri, Raf e Matteo Bocelli. Bocciati anche Sissi, Alex, Luigi Strangis, The Kolors, Sangiovanni, Ditonellapiaga, Malika Ayane e Myss Keta con Il Pagante. Tra i nomi è circolato anche quello di Al Bano, ma a Fanpage.it il cantautore di Cellino San Marco ha smentito: "Sono in trattative come super-ospite".