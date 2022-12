Al Bano: “Non è vero che sono stato escluso da Sanremo, sono in trattative come super ospite” Contattato al telefono da Fanpage.it, Al Bano smentisce l’esclusione: “Non ho mai presentato una canzone per la gara, ma sono in trattative come super ospite. Sto aspettando solo che Amadeus mi dia la conferma”.

Lo avevamo lasciato nel vortice del gossip spagnolo con tale Patricia Donoso – "Lasciamola perdere quella lì, per carità" ci dice al telefono, mentre gli chiediamo un aggiornamento sulla questione – e lo ritroviamo nella lista dei grandi esclusi al Festival di Sanremo 2023. Contattato al telefono da Fanpage.it, Al Bano smentisce e rilancia: "Non ho mai presentato una canzone per la gara, ma sono in trattative come super ospite. Sto aspettando solo che Amadeus mi dia la conferma".

Le parole di Al Bano

Al Bano viene menzionato nelle liste degli esclusi eccellenti del Festival di Sanremo 2023, ma a Fanpage.it aveva già precisato di essere in trattativa come super-ospite. Ecco cosa ci ha detto:

La mia canzone rifiutata? Le falsità sul mio conto si stanno moltiplicando. Non è vero, io non ho presentato niente quest'anno. Come super-ospite? Vediamo. Io sto aspettando che mi dia la parola il mio amico Amadeus.

E sulla possibilità di partecipare come super-ospite, le trattative sarebbero ancora in corso perché la risposta resta la stessa dell'ultima volta: "Non lo so, adesso vediamo con il nostro amico Amadeus che succede. Sto aspettando solo che Amadeus mi dia la parola".

"I nomi dei Big? Non li ho visti"

Ma i nomi dei 22 Big, il signor Al Bano, li ha visti? Reduce da una settimana molto impegnativa, con date che hanno toccato dalla Polonia alla Palestina, per il cantante di "Felicità" e "È la mia vita" non c'è stato il tempo di approfondire i nomi scelti dalla direzione artistica dell'amico Amadeus.

I nomi dei Big? Non ho visto proprio niente perché sto arrivando da un tour de force incredibile in questa settimana. Sono stato in Polonia, in Palestina, in Spagna, in Bulgaria e Romania. Non ho avuto proprio il tempo di vedere niente.

Una cosa non siamo riusciti a chiarirla: se nelle trattative come super-ospite, è compresa o meno anche Romina Power. Lo scopriremo solo vivendo, cantava Battisti nella sua unica apparizione al Festival. Era il 1969, altri tempi, come quelli che rappresenta il cantautore di Cellino San Marco.