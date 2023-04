Isola dei Famosi 2023, anche i Jalisse nel cast della prossima edizione Stando a quanto riportato da TvBlog, sarebbe definito il cast ufficiale della prossima edizione del reality e dentro ci sarebbe anche il duo che vinse a Sanremo nel ’97.

A cura di Andrea Parrella

La 17esima edizione dell'Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 da lunedì 17 aprile. Una partenza che si avvicina e così le notizie sul reality show condotto da Ilary Blasi, crescono in numero. In queste ore è in via di definizione il cast di naufraghi che sbarcherà in Honduras e, stando a quanto anticipato da TvBlog, ai nomi già confermati delle scorse settimane, se ne aggiungono alcuni di spicco che completano il cast dell'Isola. Tra questi, in particolare, ci sono i Jalisse, il duo che ha trionfato a Sanremo nel 1997 e che in questi ultimi anni è diventato un elemento ricorrente della narrazione pre-sanremese proprio per l'insistenza con cui si propone in gara, finendo per non essere scelto.

Il cast dell'Isola dei Famosi 2023

Ma Alessandra Drusian e Fabio Ricci non sono i soli nomi che si aggiungerebbero al cast definitivo dell'Isola dei Famosi 2023. Ecco, secondo TvBlog, la lista completa dei partecipanti alla prossima edizione del reality show: Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini, i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise, il conduttore televisivo Marco Predolin, l’attore e modello brasiliano Christopher Leoni, l’ex suora Cristina Scuccia e la modella Claudia Motta. E ancora l'ex rugbista Andrea Lo Cicero ed il blogger Gian Maria Sainato, la modella brasiliana Helena Prestes, l’attrice Pamela Camassa e la conduttrice ed attrice Corinne Clery. A completare il cast l'attrice Nathaly Caldonazzo e l’attrice e figlia di Dario Argento, Fiore Argento.

Alvin inviato, Enrico Papi al posto di Nicola Savino

Ad affiancare Ilary Blasi in questa sua terza edizione dell'Isola dei Famosi ci sarà ancora una volta Vladimir Luxuria, confermata dopo la scorsa edizione, ed Enrico Papi, che sostituisce in studio Nicola Savino, che quest'anno ha lasciato Mediaset. A raccontare l'Isola dall'Honduras come inviato ci sarà invece, ancora una volta, Alvin, che torna in qualità di inviato dell'Isola dei Famosi.